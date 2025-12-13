1 г. затвор за издирван турчин, опитал да мине нелегално в РС Македония

Една година ще лежи в затвора издирван турски гражданин, опитал да мине нелегално през браздата в РС Македония. Решението е на Окръжния съд в Благоевград и е окончателно.

Саин Омер от Измир искал да отиде в Германия, но преди това да мине през РС Македония, където били децата и майка му. Стигнал от Турция в Гърция, а след това минал нелегално в България и намерил каналджия. На 3 февруари с помощта на неустановено в хода на делото лице, Омер се придвижил с такси до Петрич. На следващия ден изчакал на уговорена място мъж с джип с висока проходимост „Нисан Терано" и се качил на задната седалка. Водачът С. С. тръгнал в посока граница с Р Северна Македония. през черен горски път успореден на държавната граница. Стигнали в непосредствена близост до 32-ра гранична пирамида в района на Петрич, откъдето турският гражданин трябвало да пресече държавната ни граница и да влезе на територията на Република Северна Македония. Там обаче били забелязани и спрени от граничен патрул. Пред полицаите турчинът признал, че иска да отиде в РС Македония.

Срещу българския шофьор на джипа е образувано досъдебно производство за каналджийство, а чужденецът е обвинен в опит за незаконно преминаване на границата.В хода на делото е изискана справка от турските власти и става ясно, че Омер се издирва на национално ниво във връзка със заплаха с оръжие, грабеж и контрабанда на алкохол и цигари. Има регистрация за нарушаване Закона за контрабанда и регистрация относно инцидент със заплаха за оръжие, както и е установено, че лицето има още шест регистрации за различни престъпления на територията на Р Турция.

Районният съд в Петрич го осъди на 1,5 г. затвор и глоба от 1000 лв., но на втора инстанция присъдата бе намалена на 1 г. затвор без глоба.