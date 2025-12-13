ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доброволци се събраха в "Люлин", за да помогнат с боклука

Доброволци се събраха в "Люлин", за да помогнат с боклука

Кризата с боклука в София все още не е овладяна. Доброволци се събраха тази сутрин, за да помогнат в почистването на столичния район "Люлин".

 "Идеята тръгна, когато знаехме, че следващата седмица няма да има сметоизвозване, започнахме с разлепяне на обяви по входовете дали някой иска", каза пред БНТ Александра Ангелова, която е сред организаторите.

"В постоянно сътрудничество сме с инспектората, обсъждаме те какво виждат, ние какво виждаме, и се стиковаме и действаме", каза Съби Ангелов от организаторите.

- Тук живея, нямам избор, трябва де се почисти. Общо взето планираме, те ни казват къде да отидем, отиваме и чистим.

Васил Терзиев, кмет на София: "Няма да е боклукът нещото заради, което ще си тръгна от "Московска" 33. Това е криза, с която ще се справим и аз ви казах - тук е въпрос на избор, дали избираш да си жертва и да се оплакваш колко са тежки обстоятелствата... Вече е ясно какво трябва са се направи, ако някъде започва да има неизвозен боклук, така че все по-лесно ще се справяме с такива проблемни точки. Аз съм оптимист, нещата са закрепени."

Снимка: Йордан Симеонов
Доброволци се събраха в "Люлин", за да помогнат с боклука Снимка: Йордан Симеонов
Доброволци се събраха в "Люлин", за да помогнат с боклука Снимка: Йордан Симеонов
Доброволци се събраха в "Люлин", за да помогнат с боклука Снимка: Йордан Симеонов
Доброволци се събраха в "Люлин", за да помогнат с боклука Снимка: Йордан Симеонов
Доброволци се събраха в "Люлин", за да помогнат с боклука Снимка: Йордан Симеонов
Доброволци се събраха в "Люлин", за да помогнат с боклука Снимка: Йордан Симеонов
Доброволци се събраха в "Люлин", за да помогнат с боклука Снимка: Йордан Симеонов
Доброволци се събраха в "Люлин", за да помогнат с боклука Снимка: Йордан Симеонов

