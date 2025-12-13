500 лв. глоба за избирател, гласувал два пъти на вота за парламент през юни 2024 г.

Мъж от петричкото село Михнево е наказан с 500 лв. глоба, защото гласувал два пъти на изборите за Народно събрание на 9 юни 2024 г. Н. Т. се призна за виновен и сключи споразумение с прокуратурата, одобрено от Районния съд в Петрич.

На 09.06.2024 г. в с. Михнево, в сградата на училище "Екзарх Йосиф" при проведените избори за народни представители за 50-то Народно събрание е упражнил избирателното си право два пъти при един и същи избор, като е гласувал в две избирателни секции. Мъжът е освободен от наказателна отговорност и му се наложи административно наказание "глоба" в размер на 500 лева. Ще трябва да плати и разноските по делото в размер на 169,63 лева, представляващи възнаграждение на вещото лице по изготвената съдебно графологическа експертиза.