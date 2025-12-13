Някакъв във фейсбук публикува списък с журналисти за "чистене" - двама от "24 часа" в него

Деница Сачева ги защити

Някой си Stefan Hristov, който се представя във фейсбук само като мъж и създател на цифрово съдържание, направил списък с журналисти, които да бъдат отстранени от ефир, защото той им бил плащал заплатите, а те не казвали това, което той иска, "слугуваха, манипулираха и рецитираха опорки"

В списъка има 13 имена, сред които са и двама журналисти от "24 часа" - Едуард Папазян и Георги Банов. Любопитното е, че в него има служители на БНТ, за които въпросният Христов евентуално може да претендира, че им плаща заплатите, ако разбира се работи и плаща данъци, а не само тролства. Останалите, като нашите колеги, са от частни медии. Сред тях е и нашият автор Евгени Петров - пенсионер, на когото дори не плащаме хонорар.

След списъка с общо 13 журналисти авторът на публикацията пише, че е "време за чистене" и подканва потребителите да допълнят "списъка" в коментарите.

Публикацията по-късно прикачи в профила си и писателят и журналист Манол Глишев.

В защита на журналистите се обяви депутатката от ГЕРБ Деница Сачева, която определи това колективно заклеймяване като "класически инструмент на репресия, не на демокрация".

"Свободата на словото не включва правото да сочиш хора и да подканваш тълпата да ги „чисти", написа Сачева във Фейсбук.

"Борците за демокрация не използват език на омразата, не зоват за онлайн линчове, не публикуват телефони на съдии и политици с призив за тормоз", пише още депутатката от ГЕРБ.