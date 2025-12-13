ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Швейцарска доминация в мъжкия гигантски слалом

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21905691 www.24chasa.bg

Движението по Дунав мост ще бъде възстановено и в двете посоки за празниците

1228
Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ

Движението по Дунав мост, свързващ Румъния и България край Русе, ще бъде възстановено в ремонтирания участък и в двете посоки от 18 декември, съобщи румънската гранична полиция, цитирана от Аджерпрес.

Според прессъобщение на граничната полиция мярката е валидна до 8 януари 2026 г. В периода между 18 декември и 8 януари ремонтните дейности ще бъдат временно прекратени, за да се позволи гладкото и безопасно преминаване в периода на зимните празници, предаде БТА.

До 18 декември трафикът се регулира със светофари, заради ремонтни дейности, осъществявани от българска страна. На 8 януари ремонтът ще бъде подновен в лентата от Румъния към България.

Дунав мост при Русе СНИМКА: АПИ
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)