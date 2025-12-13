Движението по Дунав мост ще бъде възстановено и в двете посоки за празниците

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението по Дунав мост, свързващ Румъния и България край Русе, ще бъде възстановено в ремонтирания участък и в двете посоки от 18 декември, съобщи румънската гранична полиция, цитирана от Аджерпрес.

Според прессъобщение на граничната полиция мярката е валидна до 8 януари 2026 г. В периода между 18 декември и 8 януари ремонтните дейности ще бъдат временно прекратени, за да се позволи гладкото и безопасно преминаване в периода на зимните празници, предаде БТА.

До 18 декември трафикът се регулира със светофари, заради ремонтни дейности, осъществявани от българска страна. На 8 януари ремонтът ще бъде подновен в лентата от Румъния към България.