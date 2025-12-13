Антон Кутев: Логично е Румен Радев да подаде оставка веднага след завъртането на рулетката

Ако излезе с политически проект трябва да е личен, а не от проксита

Имената за домовата книга бяха подбрани в определени зависимости

Не мога да гласувам за БСП в този ѝ вид, въпреки че дъщеря ми е в Националния съвет

Дали президентът Румен Радев ще подаде оставка е въпрос, на който може да отговори само той. Въпросът е, ако той реши да влиза със собствен проект в политическите избори, кога ще го направи. Това знае само той. Логично е, ако прави първи стъпки, да са след завъртането на рулетката. Той направи много важно уточнение – дали ще излезе лично. Аз също смятам, че президентът не може да излезе с проект, който да е прокси и да бъде през поставени хора. Има смисъл, ако този проект е негов. Това каза пред Нова нюз Антон Кутев, говорител на няколко служебни правителства назначени от Румен Радев.

В петък Народното събрание гласува оставката на кабинета на Росен Желязков. Повече от година политическите анализатори чакат Радев да се включи в изборите със свой проект, още преди да е изтекъл мандатът му.

При това положение стои въпросът за оставката и вече кога ще го направи. Наистина веднага след завъртането на рулетката и преди връчването на мандата е точното време, когато би могло да стане, но дали ще стане е друг въпрос, каза още той.

Обясни, че смисълът на домовата книга е да няма избор за служебен премиер. Всички тези хора бяха подбрани в определени зависимости и определена политическа склонност. Ясно е, че Пеевски, а и до известна степен Борисов са хората, които определиха хората, които да бъдат в домовата книга и е ясно, че никой един от тях няма да гарантира нормалното демократично протичане на изборите, каза още той.

Изборът е много малък, а Андрей Гюров (подуправител на Българската народна банка, който преди това бе депутат от ПП - б.а.) представлява единствената много малка разлика от останалите. Той е не е изцяло зависим човек от Пеевски и Борисов. Представлява друга характеристика, който обаче има други недостатъци, каза още Кутев.

Обясни, че главният секретар на президента Цвета Тимева е човек, който може да върши работа, но не вярва, че тя е важният човек в политиката там. Моето лично впечатление е, че Гълъб Донев има много по-важно място в президентството, каза още той.

Аз не мога да казвам какви ще са изборите на президента. Според мен ни предстоят промени. За мен е ясно, че тези партии са обезсмислени. Вятърът ще надуе платната на нови партии, ако не е на Радев, то ще е на някой друг, каза още той.

Най-важната цел била съдебната реформа, кризата с главния прокурор. Възможните партньори за бъдещо управление са само тези, които биха направили тези реформи, каза още той.

Аз не мога да гласувам за БСП в този вид, нищо че дъщеря ми е в Националния съвет на БСП. Със сигурност бих гласувал за бъдещ проект на президента, ако има такъв, каза още той.