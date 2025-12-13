Единен билет за „Двореца" и Ботаническата градина в Балчик ще има от догодина

Единен билет и съвместно управление на архитуктурно-парковия комплекс в Балчик, който включва културният център „Двореца" и Университетската ботаническа градина, това заявиха за следващата година директорът на "Двореца" Галина Миткова и ръководителят на Ботаническа градина Веселина Илиева.

"Целата е двете институции вече да работят в една посока, така че посещенията в комплекса да бъдат много по-лесни, приятни и ползотворни, както за гостите на културните събития, така и за тези, които идват тук да разгледат парковия комплекс и сградите", каза директорът на „Двореца" Галина Миткова.Тя допълни, че диалогът между двете институции в момента е много добър, а Министерството на културата и Софийският универститет „Св. Климент Охридски" правят всичко възможно да се преустанови съществуването на две отделни каси и всички неприятности, свързани с това, както за работещите в двете институции, така и за посетителите, които продължиха 20-ина години. Директорът на "Двореца" Галина Миткова и ръководителят на Ботаническа градина Веселина Илиева

„Създаде се преди няколко месеца работна група от представители на „Двореца" и Ботаническата градина, която разработи проект за споразумение, в който разпределяме начина за стопанисване на този обект, съответно разпределяме и задачите, и отговорностите, за да произведе красив и ефективен продукт. Това споразумение вече е съгласувано в Софийския университет – собственик на Ботаническата градина, и е изпратено на министъра на културата. След парафирането му ще се пристъпи към изготвянето на техническата спесификация за обявяване на обществена поръчка за система за единен достъп", обясни Илиева. Докато се случи това, съвместниятт билет ще бъде от два, скопчани в едно. „Министерството на културата разработва пазарното проучване за безкасово закупуване на единен билет от машини, разположени на входовете. Ще има възможност и за закупуване на билети онлайн. Новият билет ще е със сумарна цена от досегашните два билета, предвижда се и известно увеличение, но още не е ясно колко", добави Миткова. Ще се запазят билетите за деца, за семейства, сезонният билет за многократно посещение.

„Основното в диалога между „Двореца" и Ботаническата градина ще бъдат разходите и поддръжката, защото само доброто състояние на обектите ще води до приходи. Приходите ще се разпределят според стойността на всеки от билетите.Предвижда се бъде отворен и нов подход към „Двореца" и Ботаническата градина откъм плажа, който ще дава възможност за придвижване и на инвалиди.