Харалан Александров: Кабинетът се оттегли с достойнство, прояви цивилизованост

Правителството се оттегли с достойнство, което е проява на цивилизованост. Държавата е в добро състояние, хазната е пълна, европейските програми вървят. Имаме ситуации на експерименти отново, надявам се да този път да бъдат успешни. Вярвам, че опозицията има ясен план как да управлява оттук- нататък. ГЕРБ има връзка с тях, и Борисов е спокоен, че като добър патриарх оставя къщата с пълен хамбар на следващото поколение, с надеждата да се държат отговорно с нея и да не се отдадат на купон, да я стопанисват добре.

Това коментира Харалан Александров, социален антрополог пред Нова нюз.

По думите му протестът бил много европейски, усмихнат, ведър, жизнерадостен, повикало се малко "оставка", и изпълнил с лекота задача, която си беше поставил. В този смисъл има значителна еволюция към европейски политически процес.

"Целта беше поставена от опозицията, в лицето на ПП-ДБ, лидерите им присъстваха активно, с което резултат бе постигнат, протестът бе обявен като победа, но не като окончателна такава. Това няма да спре и ще има много поводи да се изследва младото поколение, да се влезе в диалог с тях. Правят силна лидерска заявка, някак си са пораснали, имат силни, изявени позиции", каза още той.

"Разбира се, трябва да се помисли за тяхна гражданска организация, и е важно как ще се работи с тях, трябва да имат своите ментори, вероятно вече ги имат", предположи Александро.

"Чух критики, че не мислят критично, че нямат опит, факт е, но не могат да бъдат държани отговорни, те са били са извън политическия процес. Досега са били гласоподаватели, а сега вече са призовани в редовете на протеста като ударна сила на гражданското общество, затова са в позицията да имат своите искания", добави той.

По думите му е много трудно да се каже кой ще спечели от тези протести. Ясно било кой губи - българското общество, и особено по-уязвимите прослойки.

"Групата, която излъчи протеста не са бедни хора, хора с предприемаческа нагласа са, чиито заплати не зависят от това дали ще има бюджет или не. Младите също не са застрашени от социални сътресения", смята социалният антрополог.

"ГЕРБ видимо не бяха щастливи с този бюджет. Голямата задача да бъде удържан плоския данък и България да бъде доведена да еврозоната на практика се състоя, ГЕРБ се изпълни мега задачата", добави той.