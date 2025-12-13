Надежда Йорданова: Изборите трябва да са през март

ПП-ДБ ще искат 100% машинен вот

Отварят листите си за активни хора, а целта е да са първа политическа сила на тези избори

Консултациите започват в понеделник, ще отидем, така както сме поканени от президента. Няма да изпълним мандата, но с оглед на чисто процедурните правила как ще постъпим, е въпрос на тактика, която ще обсъдим в парламентарната група. При всички положения, за да имаме честни и свободни избори, е най-добре да бъдат проведени през март заради продължителността на деня, климатичните условия, за да имаме спокоен изборен ден.

Това коментира съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ Надежда Йорданова пред БНТ.

По думите й оставката на това правителство била закъсняла. "Трябваше да бъде депозирана в първия момент, в който обществото каза много ясно, че първата версия на бюджета на става. Можеше да бъдат спестени няколко седмици агония, опити управляващите да задържат неудържимото. Така че правителството съвсем логично падна. Това не е повод за радости, или наивна еуфория. Този парламент, за съжаление, е парламент на пропуснатите възможности, защото ГЕРБ избра да форматира това управляващо мнозинство, които стотиците на площада казаха, че това е мнозинство на завладяната държавата", каза тя.

В този парламент в началото имаше едно друго мнозинство с над 160 гласа, което можеше да направи реформи, без Пеевски и "Възраждане", ГЕРБ отказа това. От ПП-ДБ казахме, че правителство с наше участие в този парламент е невъзможно, защото всички политически сили, с които излиза парламентарната математика с своето парламентарно поведение, са неспособни да устояват реформаторски, антикорупционни политики, смята Йорданова.

"Следващите седмици са много ключови. Имаме три задачи. Първо да се подготвят честни и свободни избори, ще искаме 100% машинен вот, другото е ние като политически субект да отворим листите си, да дадем възможност на активните хора да намерят своето политическо представителство, политически представители, включително в техните лица и друго ново, е на тези избори ние да бъдем първа политическа сила. Важно е да сме мандатоносител, ние да сме гаранцията, която да направи възможното България да има своя европейски път", смята тя.

Категорична е, че ПП-ДБ ще се борят за всеки един глас, за максимално широко и силно представителство в следващия парламент.

По отношение на евентуален политически проект на президента Румен Радев Йорданова каза, че към настоящия момент президентът е отправил към тях покана за участие за консултации, тоест той си изпълнява правомощията си като президент, какво ще направи той, дали ще прекрати предсрочно мандата си, предстои да се види. "На този етап е малко трудно да коментираме "нероден Петко", каза тя.

"ГЕРБ в 51-ото Народно събрание направиха всичко възможно да направят взаимодействието с ПП-ДБ невъзможно. Те счупиха всички възможни мостове, показаха, че не са готови да отстъпят, да разглобят модела на завладяната държавата. Не се отдалечиха от "ДПС-Ново начало" и Делян Пеевски, не показаха решителност, те го обслужваха по всякакъв възможен начин. Ние, особено ДБ, за грешките, които допуснахме при сглобката, си понесохме политическата отговорност. Нашият лидер Христо Иванов си подаде оставката, показахме, че чуваме нашите избиратели и че можем да носим отговорност, без да си отклоняваме приоритетите и ценностите", заяви Йорданова.