Вижте как Васил Терзиев чисти в "Люлин"

Кметът на София Васил Терзиев се включи в почистването на район "Люлин" в събота. Заради кризата с боклук там бяха натрупани планини от отпадъци.

Терзиев събира активно боклуците СНИМКИ: ФЕЙСБУК НА ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ

"Искам специално да благодаря на десетките доброволци, които отново се включиха с инициатива, време, труд и енергия. Те показват как изглежда активната гражданска позиция – когато не чакаш някой друг, а ставаш част от решението", пише във фейсбук Терзиев.

Кметът дори се позабавлява с лопатата.

По-рано през седмицата екипите работили интензивно в „Люлин" 8, 9 и 10, както и в 1, 2 и 3 микрорайон. Днес фокусът беше върху 4, 5, 6 и 7 микрорайон, където ситуацията беше най-тежка – с много натрупан отпадък и планини от едрогабаритен боклук.

"Покрай почистването излязоха и какви ли не „антикварни находки" – дивани и матраци на по 50–60 години, с повече история от някои музеи. Шегата настрана – това показва колко дълго част от проблемите са били оставяни без решение.

Истината е, че с малко организация, с намиране на хора и техника и със съвсем ограничени средства районът можеше да бъде приведен в ред много по-рано. Вместо действие твърде често се избираше мрънкането", пише още той във фейсбук.

И отправи няколко апела :