Вижте как Васил Терзиев чисти в "Люлин"

Кметът на София Васил Терзиев се включи в почистването на район "Люлин" в събота. Заради кризата с боклук там бяха натрупани планини от отпадъци.
"Искам специално да благодаря на десетките доброволци, които отново се включиха с инициатива, време, труд и енергия. Те показват как изглежда активната гражданска позиция – когато не чакаш някой друг, а ставаш част от решението", пише във фейсбук Терзиев.
По-рано през седмицата екипите работили интензивно в „Люлин" 8, 9 и 10, както и в 1, 2 и 3 микрорайон. Днес фокусът беше върху 4, 5, 6 и 7 микрорайон, където ситуацията беше най-тежка – с много натрупан отпадък и планини от едрогабаритен боклук.
"Покрай почистването излязоха и какви ли не „антикварни находки" – дивани и матраци на по 50–60 години, с повече история от някои музеи. Шегата настрана – това показва колко дълго част от проблемите са били оставяни без решение.
Истината е, че с малко организация, с намиране на хора и техника и със съвсем ограничени средства районът можеше да бъде приведен в ред много по-рано. Вместо действие твърде често се избираше мрънкането", пише още той във фейсбук.
И отправи няколко апела :
- Строителните отпадъци не са за кофите за битов отпадък – те чупят сметосъбиращите камиони и спират линии на СПТО; най-доброто решение е да се поръча контейнер;
- Трябва да събираме разделно и да използваме цветните контейнери, за да не плащаме два пъти;
- Едрогабаритните отпадъци нека не се трупат на нерегламентирани места;
- И накрая – да не изсипваме храната върху нередно изхвърления стар диван или матрак „за разкош" . Нека бъде в плик, добре опакована и оставена до другите отпадъци, – това прави извозването много по-бързо и по-лесно.