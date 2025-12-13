Иво Христов: Има условия за политическа подмяна, но Радев сам ще реши дали да направи този ход

Едни и същи хора и НПО-та се опитват да присвоят протестите. Организаторите на протестите бяха изненадани от неговата масовост. Това каза пред БНТ Иво Христов, бивш началник на кабинета на президента Румен Радев.

Според него се спекулира, че едно поколение може да оправи България. Трудно може младеж от поколението Z да управлява сега документооборота в държавната администрация или да съобразява политическите интриги, които имат дългогодишна развръзка. Разбира се, това, че се политизира най-младото поколение, е положително, стига да се ограмоти. Да се политизира означава, че има отношение към съдбата на държавата, но ако бъде употребено, за да се върне ПП-ДБ във властта, което е много вероятно, няма да бъде особено полезно. Гледали сме го два пъти този сериал, каза още той.

Президентът е човек, който се ползва с много устойчиво доверие в обществото. За 10 години то не бе уронено от събитията. Той впечатлява с последователност и принципност, каза още той.

Този път мога да се упова на самия президент, който каза, че ако реши да създаде партия, ще го оповести лично. Няма смисъл да се упражняваме по темата. Дали условията са налице? Условия за политическа подмяна са налице от много години, но дали президентът ще се реши на този ход – това е негово политическо решение, което мнозина чакат. Виждате, че на всички срещи му се задава този въпрос, каза още Христов.

Обясни, че Радев „не е слизал от мегданите на всички български общини, за разлика от много други политици".

Всички имат интерес от край на войната. Войната е варварство. Историята ще запомни Русия като страната, която започна войната, каза още той.