Ивайло Динев от ранобудните студенти: Да не се прехвърля отговорността на младите, тя е на всички поколения

Радостно е, че отново у нас има поколение бунтари и идеалисти, които мечтаят за по-добро бъдеще и го защитават. Всяко едно ново поколение иска и то да излезе на улицата и да направи революция.

Това коментира в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви Ивайло Динев, политолог, който бе един от лидерите на ранобудните студенти. През 2013 г. те окупираха Софийския университет. Тогава цяла година имаше студентски протести.

Сега ситуацията е по-различна, защото протестът изведнъж стана много масов и едва сега младите хора започват да се организират. Разлика има сега и в социалните мрежи, отличи той двата протеста.

И тогава мислехме, че е важно да даваме пример, а не просто за излезем навън. Да покажем как може да има граждански активни хора, да се организираме. Но за тези 10-12 години ние сякаш се въртим в един и същи политически цикъл. Хората, които ни управляват, са едни и същи. Ние като гражданско общество сме силни, протестите водят до промени, но са по-скоро фасадни. Отговорност на партиите е какво правят след това, това вече не е отговорност на гражданите, а на политиците. Те трябва да канализират тази енергия. За съжаление, това сякаш не се случва. Тяхната енергия не е на висотата на гражданското общество, коментира Динев.

Не бих казал, че нашето поколение е било излъгано, но много хора бяха разочаровани. Ние бяхме над 3 месеца в окупирани университети и това беше изключително изтощително. Прехвърляше се много голяма отговорност върху младите, сега е важно да не се случи същото. Отговорността е на всички поколения, каза още политологът.

Трябва да се учим едни от други, ние много се учихме от нашите родители, как те са се организирали. Няма нужда да измисляме всичко отначало. Трябва да има приемственост, смята Динев. Той посъветва младите да се самоорганизират под някаква форма, за да съхранят енергията си, но уточни, че не говори за партия. Динев подчерта, че никой от ранобудните студенти не е влязал в политическа формация.

Не казвам, че трябва да се спират младите хора, ако някой се вижда като политик, но по-важното е да се консолидират в граждански движения, които са устойчиви, обясни той.