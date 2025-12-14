Васил Василев - Зуека: Не ми липсва нито сцената, нито телевизията

Не ми липсва нито сцената, нито телевизията. Онова творческото, свързано със сцената и телевизията, го вкарвам в разсъждения за картината. В момента, в който завърша и се подпиша под картината, тя приключва. И почвам да мисля за следващата. Това каза пред Нова тв Васил Василев - Зуека, който от няколко години живее и твори в Испания.

Много е странно, че не ми липсва. Нещо, което съм работил повече от 35 години, в един момент идвам, почвам да правя друго и не ми липсва, сподели той.

Той определи живота в Испания като спокоен. Никой за никъде не бърза. Хората имат големи проблеми - президентът и неговата партия съсипаха малкия и средния бизнес. Не им е лесно. Но въпреки всичко хапват, пийват, веселят се - за тези три неща е животът. По думите му, когато човек е постоянно в ателието, трудно може да научи испански.

Той заяви, че му е по-приятно, когато никой не го познава. На никой не му прави впечатление как е облечен, с каква кола е, с какво колело е, каза още той.