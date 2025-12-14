Пеканов: Едва ли отново ще съм вицепремиер, на президента няма да му е лесно

Икономистът Атанас Пеканов не очаква отново да стане вицепремиер. Пеканов, който 4 пъти изпълняваше тази длъжост, в момента живее в Австрия.

"Едва ли ще бъда вицепремиер, много неща се промениха. Следващият служебен кабинет ще бъде по новите правила, които аз съм критикувал. Промените в констутицията не бяха особено смислени, ще го видим буквално в следващите седмици. Няма да му е лесно на президента. Той ще действа па текущите правила, макар според мен те да са неумни. Протестите бутнаха властта, но според новата конституционна норма, някой от хората, назначени от сегашната власт, ще стане премиер", каза той пред БНТ.

Пеканов коментира и протестите, които доведоха до оставката на правителството.

"Впечатлен съм и много доволен от протеста. Това обединени хората и изгради санитарен кордон срещу наглостта и арогантността във властта. Десните партии бяха голям носител на този заряд. Оттук нататък не знаем какво предстои, оставката малко ни изненада. Когато хиляди хора излизат на площада, не ти остава друг ход. Това беше правилно решение, макар и закъсняло.

Пеканов е сочен за близък до президента Румен Радев, но двамата не са разговаряли скоро.

"През последните месеци не сме разговаряли с Радев, аз живея в Австрия и нямам голям контакт с институциите. Президентът се ползва с голямо доверие от голяма част от българските граждани. Нямам представа дали Радев ще направи партия. Според мен през следващите седмици трябва да се формулират ясни приоритети за страната. Падането на кабинета се дължи и на лъжата, че той се състои само от три партии. С времето това се разми, властта свърши много работа и изпълни целта за влизане в еврозоната, но стана много трудно да обясняват, че Пеевски не участва в упнравлението. Не съм сигурен дали за БСП има спасение, ПП се опитва да играе ролята на левица. БСП вече са изгубили и инстикта си за оцеляване.

Борисов се хвали с плана за възтановяване, но 1 млрд лева са под риск. Най-вероятно ще ги изгубим. Необходими са още реформи в институциите.При сегашната социална система някъде трябва да се пести. Не трябва да се плашим от това, че няма приет нов бюджет, има примери на държави без приет бюджет, които вървят нагоре. Трябва ни по-силна икономика, имаме страхотни стартъпи в България. Държавните предприятия не са на нивото, на което трябва да бъдат. Европейската кимисия ни казваше много неща, които могат да се случат, някои от тях се направиха. Хората са готови да плащат по-високи данъци, ситига да имат по-реформирана държава.