Виктор Иванов: Настървяването към журналистите не е спирало

"24 часа" е медия на 35 години. И 35 години информираме, защо имаме много журналисти като Еди Папазян и Георги Банов, които спазват основното правило - фактите са свещени, коментарите са свободни. Мога да обещая на тези анонимници, че ако някой ден те трябва да бъдат защитени, могат да дойдат в "24 часа" - ние ще уважим правата им. Това каза пред Нова тв журналистът от вестника Виктор Иванов във връзка с разпространяването от анонимен профил на списък с имена на журналисти, които трябвало да бъдат отстранени от ефир. В него фигурират имената на журналистите от "24 часа" Едуард Папазян и Георги Банов.

По думите на Виктор Иванов обществото в момента е в такъв стадий, че крайности от всякакви анонимници могат да се очакват.

Ние имаме дълга практика на заклеймяване на лекари от парламентарната трибуна от Цветан Цветанов, разпространяването на телефоните на съдии от Асен Василев, съставяне на списък от неудобни учители от Костадин Костадинов. Този е пети или шести списък на журналисти, обясни Иванов.

Той допълни, че настървяването към журналистите не е спирало. Правят го политиците - нарочват журналисти, отказват да говорят пред тях, а сега модата е да са в социалните мрежи като ТикТок, където контакт с журналистите.

За нас остава да си вършим работата като хората. Журналистиката е обществена професия - ние сме публични фигури, всеки може да ни критикува за нашите мнения и че не сме си свършили работата добре.

В крайна сметка не можем да направим нищо за тези, които не желаят да бъдат добре информирани, каза още Виктор Иванов.

На мен ми е странно настояването да бъде приет този бюджет. Нали срещу него протестираха хората. Този бюджет извади 25% от хората на улицата.

Кое му е ревизираното на бюджета, попита риторично той. И да влезе в пленарна зала, където всички ще раздават като за последно. Тезата, че ще има хаос, обслужва една единствена партия - "ДПС - Ново начало".

Те се представяха като крепители на стабилността. Евентуален хаос би обслужил тази теза. Да си върнат някакъв контрол върху избиратели, които очевидно изгубиха. Големият протест не беше в София. Излязоха на протест в Златоград, Асеновград. Аз не помня там да има протест различен от "защо ни затвориха улицата".

Румен Радев няма да излезе сега. В тази остра обществена ситуация резултатите от изборите ще повторят това, което сме виждали няколко пъти. Дори Радев да излезе в момента, той ще пострада от липсата на единение. Защо да го прави сега? През лятото ще е минал първоначалния шок от еврото, ще са минали дългосрочните социални ефекти, които ще са неминуеми. И тогава ще може да излезе и да каже: "Идвам да ви спася". Не виждам как в следващия парламент, дори в няколко да са, сегашните политически играчи въобще ще си проговорят. Прекалено много нещата стигнаха до лични обиди, че да има някакъв диалог.

Март-април ще обсъждаме същите неща