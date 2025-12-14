Теодора Духовникова: Огромна наша отговорност е да не излъжем младите хора

Мисля, че като с всяко нещо прекалихме много сериозно с реакциите около младите на протеста. Джен Зи излязоха - кой, ако не те? Ние като възрастни хора се излагаме с квалификациите за едно прекрасно поколение, в което има всякакви деца - и будни, и проблемни. Няма какво да се вторачваме в тях.

Това коментира в предаването "Тази неделя" актрисата Теодора Духовникова. Тя гостува в ефира на Би Ти Ви на рождения си ден и часове преди втората премиера на спектакъла в Народния театър "Глембаеви".

Всичко тръгна от тях и това е величествено, много родители бяха с тях, тези деца знаят защо са там и какво искат да бъде променено, вярва Духовникова, която има две дъщери.

Моите джензита много ги обичам и вярвам в тях като човешки същества. Заслужават хубав живот. Има една тенденция младите хора задължително за заминат да учат навън, да вземат ползите от чуждите университети, но голяма част искат да се върнат тук. Огромна наша отговорност е да не ги излъжем, добави Духовникова.

Аз много пазя детето в себе си, както всички актьори. Много са уроците, които уча и съм благодарна за всеки един. В последно време темата ми е страхът - страх от живеенето, от промяната, да направиш нещо ново. Всеки човек, който унищожи този страх в себе си, го чакат вълнуващи неща, защото този страх парализира, каза талантливата актриса и добави: "В момента изпитвам своите малки победи, когато успявам да се преборя със страха".

Винаги съм била бунтар, защото съм много свободолюбив човек. Не харесвам никак прекрачването на границите на уважението, насилието над волята на човека, сподели още тя.