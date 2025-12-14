Астрологът Гал Сасон: Не правете избори преди 26 април

Веднъж на хиляди години се случва Сатурн - лошият герой в зодиака, да е върху Нептун - това означава ново начало, призив за действие. Това обясни за предстоящата 2026 година астрологът Гал Сасон, който гостува в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви.

Обясни, че това означава нов световен ред. Конкретно за България по думите му означава пускане - да се отърваваш от неща, които вече не са ти нужни.

Но първата една трета на годината ще е по-трудна, каза известният астролог. Добрата новина за България била, че е телец, а Уран е планетата на непредсказуемостта. Когато Уран е в телец, е много трудно с правителствата, защото има постоянни флуктуации.

Сасон е категоричен, че до април за страната ще е по-труден период и посъветва изборите да не са преди 26 април.