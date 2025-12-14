Тошко Йорданов: Факт е, че имаше социално напрежение, явно ни е липсвала добра комуникация

Абсурдно е някой да се сърди на мемета, това е хумор и е забавно. И аз съм правил мемета. Решението за оставка на правителството беше взето от трите партии, каза Тошко Йорданов, председател на ПГ на ИТН, за "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Според него ПП-ДБ като опозиция се опитват да критикуват, друг е въпросът имат ли право да правят това. Атаките им са срещу ДПС-НН и всички, които не са опозиция.

"Преди година им свърши управлението с Делян Пеевски и Бойко Борисов. (Тошко Йорданов показва снимка от брифинг в кулоарите на НС, на която са Борисов, Йордан Цонев и Асен Василев и оповестяват бюджета).

Когато си бил с тези хора и подписът ти стои до техните подписи, това е благодарение на ПП-ДБ със съдействието и молбите към Борисов и Пеевски.

Преди малко показах тази снимка на младите ви събеседници преди мен. Оказа се, че не знаят кой е Йордан Цонев. Не е възможно да нямаш грам подготовка и да говориш с лозунги.

Факт е, че имаше социално напрежение, ние от ИТН никога не сме казвали, че сме женени за властта. Сега трите партии взехме решение за оставката - беше морално правилно.

Бойко Борисов говори с "Ново начало" за бюджета, а не за участие в управлението - мантри са, че някой ходи да пита "Ново начало" за какво ли не. ПП са пили мазното кафе, молили са за подписи.

Явно ни е липсвала добра комуникацията с хората. Но ПП излъгаха хората на площада", заяви Тошко Йорданов. Той допълни, че не е трябвало да вкарват бюджета преди преговорите със синдикати и работодателите.

"Опозицията в лицето на ПП няма морално право да е недоволна от предложения бюджет. Той беше компромисен между 3 различни партии - дясна, центристка и лява.

Той беше предложен и съгласуван, отрекоха го, сега ПП-ДБ искат да приемем същия този бюджет - това е казус за психиатър.

Имахме малък прозорец от време, за да спасим горивото на Балканския полуостров чрез "Лукойл". Опозицията пречеше на действията ни. В Сърбия не работи и затвори рафинерията им.

Комисията има правила - кворум, всичко се одобрява после в зала. Тя е работна среща, която предлага решение - спасена рафинерия и работни места. Но понякога на глупост няма как да предоставиш доводи.

ПП имат огромен грях и искат сега да го натоварят на друг по отношение на ходенето при Пеевски. Асен Василев, Явор Божанков, Ивайло Мирчев се държат арогантно.

Навремето аз протестирах срещу родителите на Ивайло Мирчев, на Васил Терзиев на Христо Иванов, сега младите нямат подобни стимули. Ние, чалгарите, имаме още животи", допълни председателят на ПГ на ИТН.