Румен Радев се включва в Празника на светлината – Ханука

Президентът Румен Радев ще участва в традиционната церемония по запалване на свещите за Празника на светлината – Ханука, съобщават от прессекретариата на държавния глава.

Румен Радев ще запали първата свещ от ритуалния свещник и ще произнесе слово, предава БТА.

Церемонията ще започне в 18 часа в Централната софийска синагога.

На иврит "Ханука" означава "посвещение". Празникът отбелязва повторното освещаване на Храма в Йерусалим през II в. пр.н.е., след като малка група еврейски бойци го освобождава от чуждестранните окупатори.

Президентът Радев присъства на отбелязването на осмия ден на празника Ханука в Централната софийска синагога през 2023 г. Светлината неизбежно побеждава мрака, стига да има хора с доблест и кураж, които да не се страхуват да се борят за нея, заяви той в словото си. По един символичен начин Ханука ни напомня, че макар тъмнината да съпътства човечеството от зората на неговата история, с нашите усилия, открити сърца и вяра в доброто ние можем да дадем път на светлината. Можем да прогоним мрака отвъд света на човека, да съградим заедно нова надежда, повече справедливост и искрена съпричастност между хората. За това вярвам, че този древен завет ни е особено нужен днес, каза още държавният глава.