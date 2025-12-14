ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама загинаха и 17 пострадаха при катастрофи в страната за последното денонощие

Снимка: Архив.

Двама души са загинали, а 17 са пострадали при катастрофи в страната за последното денонощие. Това съобщиха от МВР на сайта си. Тежките пътни инциденти са 16, предава БТА.

В София са регистрирани 25 леки произшествия без загинали и ранени.

От началото на месеца при 212 катастрофи са загинали 23-ма души и са пострадали 260. От началото на годината 437 души са загинали, а 7908 са пострадали при общо 6355 пътнотранспортни произшествия.

В сравнение със същия период на миналата година от полицията отчитат десетима загинали участници в движението по-малко.

