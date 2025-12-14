Масов бой пред заведение в центъра на Разград, един е арестуван

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шестима млади мъже са се били пред заведение в центъра на Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е получен около 04.30 часа на 14 декември.

Пристигналите на място полицейски служители установили шест лица на възраст между 18 и 35 години, които си нанасяли удари с ръце и крака.

Физическата саморазправа е прекратена, като няма сериозно пострадали. Заради грубото нарушаване на общоприетите норми на поведение на обществено място на участниците в побоя са съставени актове.

Един от тях – 32-годишен от село Гецово е задържан в Районното управление в Разград.