ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Масов бой пред заведение в центъра на Разград, еди...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21908281 www.24chasa.bg

Масов бой пред заведение в центъра на Разград, един е арестуван

1376
Полицията е разтървала побойниците. СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Шестима млади мъже са се били пред заведение в центъра на Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е получен около 04.30 часа на 14 декември.

Пристигналите на място полицейски служители установили шест лица на възраст между 18 и 35 години, които си нанасяли удари с ръце и крака.

Физическата саморазправа е прекратена, като няма сериозно пострадали. Заради грубото нарушаване на общоприетите норми на поведение на обществено място на участниците в побоя са съставени актове.

Един от тях – 32-годишен от село Гецово е задържан в Районното управление в Разград.

Полицията е разтървала побойниците. СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)