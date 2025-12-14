ПП-ДБ молят Румен Радев изборите да са като няма преспи и денят е станал дълъг

ПП-ДБ ще помоли президента Румен Радев да съобрази провеждането на предсрочните избори с времето. Това обясни съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов пред БНР.

Молбата ни ще е да няма преспи и по възможност денят да е по-дълъг. Примерно през март, разясни Божанов. ПП-ДБ са поканени от президента Румен Радев на консултации след оставката на кабинета на Росен Желязков в понеделник.

Ще кажем на президента Радев, че в този парламент ние няма да опитваме да състави правителство и трябва да се организират предсрочни избори, каза още Божанов.

Според него още следващата седмица ПП-ДБ ще внесе промени в Изборния кодекс, с които още за предсрочните избори да бъде върнато пълното машинно гласуване, при което машините броят подадените през тях гласове, а не служат само като принтери на бюлетини. Друга спешна задача за коалицията била да се свали охраната от НСО на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски и той да бъде изгонен от кабинет 222, който заема в сградата на Народното събрание.

Дори и в следващия парламент ПП-ДБ да не може да състави правителство, няма да търси помощ от ГЕРБ, гарантира Божидар Божанов. Той повтори тезата на колегите си, че целта им е да получат поне 121 депутата на следващите избори, за да могат да управляват.