Подмениха над 1200 метра водопроводи в Харманли и ...

Започна операцията по възстановяването на системите на заседналия танкер край Ахтопол

Танкерът "Кайрос", блокиран край Ахтопол Снимка: СНИМКА: Орлин Цанев

Тази сутрин започна операцията по възстановяване на системите на кораба „Кайрос" за вдигането на котва преди преместването му на безопасно място. За операцията по подаване на енергия от генератор от „Морска администрация" са ангажирали 16 души, участват и екипи на „Гранична полиция" и „Фронтекс".

За извеждането на плавателния съд ще бъдат използвани три влекача и специализиран генератор, осигуряващ електрозахранване за задействане на хидравликата и повдигане на котвата, съобщи NOVA.

Танкерът стои повече от една седмица на котва на почти една морска миля от брега на Ахтопол. Правителството одобри решение на подпис за осигуряване на 1,2 млн. лева, необходими за изпълнението на операцията.

