Продължава блокадата на българо-гръцката граница

1568
Гръцки фермери на ГКПП Кулата-Промахон Снимка: Антоанета Маскръчка

Блокадите на гръцките фермери по главните пътища, магистралите и граничните пунктове в южната ни съседка продължава вече 12-и ден.

Остава и блокадата на ГКПП "Кулата – Промахон", където и днес преминаването на камиони ще бъде преустановено за часове.

Заради загубите на транспортния бизнес у нас, представители на бранша са поискали от гръцкия главен прокурор Константинос Дзавелас да се намеси и проблемът с блокадите да бъде решен възможно най-скоро, съобщава БТА.

Надеждите на превозвачите са институциите в Гърция да намерят решение и блокадите да бъдат вдигнати преди Коледа.

Гръцки фермери на ГКПП Кулата-Промахон

