Откриват щанд от инициативата "Магазин за хората" в Куклен

Едни от първите щандове от националната инициатива "Магазин за хората" ще бъдат официално открити в град Куклен утре, 15 декември, от изпълнителния директор на "Магазин за хората" ЕАД Николай Петров, съобщиха от дружеството.

Събитието ще се проведе от 11 часа в супермаркет на ул. "Славянска" 18 в града, предава БТА. Проектът има за цел да осигури достъп до добри български храни на постоянно ниски цени и да подкрепи родните производители.

Пилотният проект ще стартира в 70 стационарни и един мобилен обект на търговска верига КООП в Пловдивска област.

Асортиментът включва над 45 артикула от базовата потребителска кошница и най-търсените продукти от български производители, сред които олио, боб, ориз, брашно, кисело мляко, сирене, кашкавал, хляб, масло, консерви, колбаси, лютеница и други стоки от първа необходимост.

В началото на декември "Магазин за хората" ЕАД, Централен кооперативен съюз и Кооперативен съюз – Пловдив подписаха договор за стратегическо партньорство.

Благодарение на партньорството повече от 100 000 жители на 55 по-малки населени места в Пловдивска област ще получат достъп до български продукти на изгодни цени.

Обхванати са магазини в следните населени места: Кричим, Куклен, Лъки, Раковски, Хисаря, Калофер, Клисура, Перущица, Пловдив, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение и селата Чалъкови, Ахматово, Бачково, Белозем, Богдан, Богданица, Ведраре, Войводиново, Голям Чардак, Горна Махала, Долнослав, Драгомир, Дуванлии, Иганово, Искра, Калековец, Каравелово, Кочево, Кръстевич, Кърнаре, Михилци, Моминско, Новаково, Поповица, Правище, Розино, Селци, Слатина, Столетово, Тополово, Триводици, Трилистник, Христо Даново, Червен, Чешнегирово и Ясно поле.

Мобилен магазин ще обслужва селата Руен, Скобелево, Извор, Дедово, Чехларе, Бабек, Свежен.

Концепцията на националната инициатива "Магазин за хората" е да се предлагат стоки от български производители с търговска надценка в размер до 10%. За целта през август Министерският съвет прие разпореждане за образуване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала - "Магазин за хората" ЕАД, със седалище София.