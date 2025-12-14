Подмениха над 1200 метра водопроводи в Харманли и Любимец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 1200 метра водопроводи на територията на общините Харманли и Любимец са подменени с нови, съобщиха на интернет страницата си от ВиК в Хасково. Целта е оптимизиране на вососнабдяването и ограничаването на загубите, предава БТА.

В село Славяново, където е монтиран и допълнителен резервоар, са сменени 350 метра тръби, а в село Иваново - 500 метра.

Едни от най-проблемните участъци в община Харманли са селата Изворово, Черепово и Браница. Там се извършва автоматизиране на процеса на пълнене на водоемите. То ще гарантира правилното разпределение и запълване на подаваните водни количества от Помпена станция „Оряхово".

Подменени са и често авариращи водопроводи, около 100 метра инфраструктура в село Георги Добрево, община Любимец. За да се оптимизира водоподаването, са монтирани спирателни кранове в селата в Любимецко Лозен, Васково и Георги Добрево.

Проблемът с безводието в община Харманли особено в летните месеци е най-тежък в селата по западните склонове на Сакар планина - Черепово, Дрипчево, Браница и Изворово.

Миналия септември с гласуване на Общинския съвет в Харманли, бе взето решение за създаване на петчленна временна комисия, която да набележи мерки за подобряване на проблемите с регулярното снабдяване с питейна вода.