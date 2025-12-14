Операцията по обезопасяването на заседналия танкер край Ахтопол е успешна, утре го изтеглят

Операцията по обезопасяване на заседналия край Ахтопол танкер "Кайрос" премина успешно.

Подадено беше захранване към танкера, като аварийните екипи успешно го включиха към хидравличната система, която е сработила нормално.

Това съобщи директорът на ИА „Морска администрация" Живко Петров, след като аварийните екипи подадоха захранване към кораба и възстановиха работата на ключови системи.

Подадено беше захранване към танкера, като аварийните екипи успешно го включиха към хидравличната система, която е сработила нормално, съобщи БГНЕС. Лявата котва е освободена и раздвижена, а необходимите материали и оборудване за утрешната буксировка вече са подготвени. „Оттук нататък вървим по план", заяви Петров.

При благоприятни метеорологични условия се очаква около 6:00 часа сутринта в района да пристигнат влекачите, които вече са приведени в пълна готовност. С тях ще започне окончателният етап от операцията по извеждане на танкера.

По-рано през деня на борда на "Кайрос" бяха качени екипи на Морска администрация, включително трима електроспециалисти и ремонтна група от още шестима души. В района пристигна и плавателен съд с авариен генератор, който беше доставен и качен на борда на танкера.

В рамките на операцията бяха положени около 120 метра кабели за подаване на захранване към авариралия корабен генератор. Основната цел беше възстановяване на хидравличната система, което да позволи освобождаване и управление на котвеното устройство. След успешните тестове лявата котва беше приведена в работно състояние като резервна, а дясната – подготвена за вдигане.

Паралелно с това бяха обезопасени и местата за закачане на въжетата и стоманените проволки от влекачите, които ще участват в тегленето на кораба. След приключване на дейностите за деня екипите бяха изтеглени на брега поради липса на постоянно електрозахранване на борда.

Операцията се осъществява под постоянния контрол и координация на ИА „Морска администрация", като се спазват всички мерки за безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда