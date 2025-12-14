Митрополит Йоан освети новопостроения храм „Свети Архангел Михаил" в добричкото село Владимирово

Освещаването на новопостроения православен храм „Свети Архангел Михаил" в село Владимирово направи лично Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, като отслужи тържествена света литургия, на която присъстваха миряни, кметът на община Добричка Соня Георгиева и председателят на Общинския съвет Георги Коев.

В добричкото село преди повече от 85 години е имало църква със същото име, но след земетресение през 1939 г. тя е частично увредена, а после изоставена и окончателно разрушена. 24 години след полагането на първата копка през 2001 г. - на 14 декември, митрополит Йоан благослови миряните в новопостроения храм. За изграждане на храма са използвани основно средства от наеми от църковните земи. Община Добричка има финансово участие в благоустрояването на църковния двор.

"Строителството на храма продължи години наред. Той е добре изглеждащ и устроен. Един храм е действащ, когато в него се служи светата литургия. Ако няма присъствие на хора или липсва богослужение, той представлява една сграда. Реално храмът е едно здание от човешки души и духовниците, които служат в него, споменават записки, имената на всички за здраве и упокой", каза митрополит Йоан и благодари на всички помогнали за осъществяване на строителството на църквата. „От този момент храмът отваря врати за всички тайнства – кръщение, брак, миропомазание, както и за изпращане на покойници и молитвени последования. Дай Боже, в него да има редовно богослужение и той да бъде жив духовен център за всички", каза още владиката.

„Вярата винаги е била опора и пътеводна светлина за жителите на Владимирово. Тя вече има своя духовен дом – място за молитва, смирение, надежда и единение. Нека новоосветеният храм бъде извор на духовна сила и да предава християнските ценности на бъдещите поколения", сподели кметът.