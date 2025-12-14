Търсят директор за новата детска градина в пловдивския район "Тракия"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Документи се подават до 16 декември

Община Пловдив е обявила конкурс за длъжността директор на новата детска градина, която се казва "Тракия", става ясно от публикувана обява на сайта им. Тя се намира до 126-ти блок в района.

Договорът за длъжността е срочен, а позицията е свободна от 1 януари 2026 г.

Избраният кандидат ще ръководи образователния процес в градината и ще отговаря за цялата дейност в нея. Желаещите трябва да имат не по-малко от 5 години учителски стаж и висше образование със степен "магистър".

Документите, които трябва да представят, са копие от диплома, удостоверение за стаж и преминат медицински преглед

Те се подават в сградата на отдел "Образование" на ул. "Цариброд № 1" до 16 декември т.г. Процедурата за избор на директор ще протече само по документи.

Новата детска градина беше открита от кмета Костадин Димитров на 5 юни м.г. първоначално като филиал на ДГ "Червената шапчица", но след това стана самостоятелно детско заведение. Предназначена е за 200 деца, разпределени в 8 групи с по 25 във всяка.