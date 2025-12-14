Община Петрич дари четири имота в селата за църкви, първата е готова

Община Петрич дари четири имота в селата Ръждак, Първомай, Струмешница и Марино поле на Неврокопска митрополия, за да има православни храмове. Вече приключиха строителните дейности за новата черква в с. Марино поле, съобщи общинският кмет Димитър Бръчков. Предстоят довършителни дейности вътре в храма, включително и направата на иконостаса.

Черквата ще носи името „Свети Илия", а основният дарител е Георги Динков. По предложение на кмета за иконостаса на новия храм също се отпуснаха средства от общинския бюджет. Предстои той да бъде завършен.

За изграждането на църквата жителите на село Марино поле правят постъпки повече от 10 години. Със свое решение Общинският съвет – Петрич промени статута на два имота в центъра на селото с обща площ 3 026 m² – от публична в частна общинска собственост. През есента на 2023 г. те бяха дарени на Неврокопска св. митрополия за строителството на храма.

Първата копка за построяването на новия православен храм беше направена през месец януари миналата година. Днес храм „Свети Илия" разполага и с добре устроено дворно място.