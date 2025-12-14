В Добрич учредяват награда „Млад учител на годината" в 4 категории

Общинските съветници от ГЕРБ-СДС в Добрич внасят предложение за предстоящото във вторник заседание на местния парламент за учредяване на ежегодна награда „Млад учител на годината" в четири категории. Предлага се още призът да се връчва на официална церемония на 1 ноември – Деня на народните будители.

„С него от една страна трябва да бъдат насърчавани повече нови преподаватели да се развиват. От друга – да се създадат примери за подражание и положителни нагласи към педагогическата професия в обществото", посочват вносителите. „В условията на динамична образователна система, в която ролята на педагога става все по-ключова за развитието на децата и младите хора, е необходимо да открояваме, мотивираме и подкрепяме онези млади учители, които проявяват висока професионална ангажираност, новаторски подходи и имат принос към образователната система", добавят още аргументи те.

Инициативата, внесена от общинския съветник Мирослава Василева-Малева, предвижда отличието да се присъжда в четири категории – млад учител в детска градина, млад начален учител, млад учител в прогимназиален и в гимназиален етап. Предлага се индивидуалната парична да е 1000 евро. За да бъдат номинирани, кандидатите трябва да са на възраст до 29 г. и да имат поне две години стаж в учебно заведение. Номинациите ще се правят от директорите на училищата след решение на педагогическия съвет, като всяко училище може да излъчи само един кандидат.

Критериите, по които ще се оценяват, включват професионални постижения на учениците, прилагане на иновативни методи, участие в училищни инициативи, работа с родители и партньори, квалификация и обучение Оценката ще се извършва от постоянната комисия „Наука, образование" в Общинския съвет. Носителите на наградата получават грамота, плакет и парична награда.

По инициатива на групата на ГЕРБ-СДС в общинския съвет беше учредена и още една награда – за ученик на годината с постижения в науките и спорта.