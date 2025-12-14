ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съветник на Путин: Русия няма големи очаквания от ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21909744 www.24chasa.bg

Станислав Балабанов: Идеята за изцяло машинно гласуване със сканиращи устройства е на ИТН

2044
СТАНИСЛАВ БАЛАБАНОВ

Идеята за изцяло машинно гласуване е на ИТН. Това заяви депутатът Станислав Балабанов, цитиран от Нова тв.

"Още с влизането си в това правителство ясно заявихме идеите си за промяна на Изборния кодекс. Става въпрос за 100% машинно гласуване, но не с тези машини, а със сканиращи устройства, както и тотално изчистване на избирателните списъци от мъртви души", допълни той.

И изрази надежда партиите от опозицията ПП-ДБ и "Възраждане" да подкрепят законопроекта.

"Асен Василев наложи финансовото безобразие. На тази негова база не може да има нормален бюджет. В навечерието на избори е опасно да се предлага редовен бюджет, тъй като Василев ще започне да предлага раздаване на пари на калпак. Призовавам тристранката да търсят отговорността от него", каза още Балабанов.

По думите му "бащите на хаоса" са Асен Василев, Кирил Петков, Костадин Костадинов и Ивелин Михайлов.

По-рано от ПП-ДБ заявиха, че нямат намерение да предлагат правителство.

СТАНИСЛАВ БАЛАБАНОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)