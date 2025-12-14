Станислав Балабанов: Идеята за изцяло машинно гласуване със сканиращи устройства е на ИТН

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Идеята за изцяло машинно гласуване е на ИТН. Това заяви депутатът Станислав Балабанов, цитиран от Нова тв.

"Още с влизането си в това правителство ясно заявихме идеите си за промяна на Изборния кодекс. Става въпрос за 100% машинно гласуване, но не с тези машини, а със сканиращи устройства, както и тотално изчистване на избирателните списъци от мъртви души", допълни той.

И изрази надежда партиите от опозицията ПП-ДБ и "Възраждане" да подкрепят законопроекта.

"Асен Василев наложи финансовото безобразие. На тази негова база не може да има нормален бюджет. В навечерието на избори е опасно да се предлага редовен бюджет, тъй като Василев ще започне да предлага раздаване на пари на калпак. Призовавам тристранката да търсят отговорността от него", каза още Балабанов.

По думите му "бащите на хаоса" са Асен Василев, Кирил Петков, Костадин Костадинов и Ивелин Михайлов.

По-рано от ПП-ДБ заявиха, че нямат намерение да предлагат правителство.