Пиян и дрогиран чужденец се заби в лека кола, пътничка се бори за живота си

Пиян и дрогиран чужд шофьор предизвика тежка катастрофа край Разлог, съобщи в профила си във фейсбук Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики и публикува снимки.

Жестоката катастрофа стана в петък вечерта на път II-19 около гр. Разлог, където максимално позволената

скорост е 70 км/ч.

"Сузуки", управлявано законосъобразно в своята лента, е било ударено от насрещно движещ се автомобил, управляван от чуждестранни граждани. "Според фактическите данни, свидетелски показания и щетите по автомобилите, "Сузуки" се е движил законосъобразно в собствената си лента. Насрещният автомобил излиза от завой с превишена скорост, губи контрол, удря се в мантинелата, рикошира и навлиза в насрещната лента, осъществявайки челен удар. Автомобилите спират на приблизително 35 метра един от друг. Не е съществувала възможност за избягване на удара", обяснява Русинова.

В резултат на произшествието пътничка в "Сузуки"-то е получила тежки увреждания, включително пробит бял дроб, множество фрактури (бедрена кост, коляно, китка, ключица). Наложило се е спешна хирургична интервенция с продължителност около шест часа, следва

продължителна хоспитализация и очакван дълъг възстановителен период с трайни функционални последици.

След първоначалната операция и хоспитализацията в Благоевград състоянието на пострадалата се е влошило поради продължаващи вътрешни кръвоизливи и сериозни усложнения. Въпреки продължилите с часове хирургични интервенции, състоянието ѝ е останало критично и животозастрашаващо. В събота по обяд младата жена от Разлог спешно е транспортирана с медицински хеликоптер до София.

Според официалните данни разпространени от МВР, водачът на автомобила причинил инцидента е бил употребил алкохол и наркотици.

Русинова настоява да се повдигне въпросът за липсата на достатъчно контрол в района на Банско и Разлог в зимния период когато е активният туристически сезон. Според нея властите към настоящия момент не се справят с овладяването на този проблем. "Подобен тип инциденти не са изключение и е необходима да се намесят и администрациите на община Банско и Разлог, които заедно с ОД на МВР Благоевград да изработят и предложат адекватни и работещи мерки за справяне с този проблем в полза на защита на населението и намаляване на пътнотранспортния травматизъм. Мълчанието и апатията на институциите е силно притеснително на фона на растящия брой жертви и ранени от пътни инциденти като цяло в страната", допълва Русинова.