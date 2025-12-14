МВнР осъди терористичния акт в Сидни, при който загинаха 12

Министерството на външните работи (МВнР) остро осъжда терористичния акт срещу участниците в отбелязването на първия ден на еврейския празник Ханука в Сидни. Това пише в позиция, публикувана на сайта на ведомството.

"Това тежко престъпление, породено от омраза, отне живота на 12 души, а много други бяха ранени. Изказваме искрени съболезнования на роднините и близките на загиналите и изразяваме надежда за бързото и пълно възстановяване на пострадалите", добавят от външното министерство. И посочват, че религиозната нетърпимост и екстремизмът, както и проявите на етническа омраза, са в противоречие с основните ценности и принципи на човечността.

От МВнР призовават за противопоставяне на всички актове на говор на омраза и престъпления от омраза, в това число на тези, мотивирани от антисемитизъм.

Тази поредна трагична проява на антисемитизъм напомня за необходимостта от съхраняване на паметта за Холокоста и уроците от него, за да се избегне повторението на подобни престъпления срещу човечеството в бъдеще, се посочва още в позицията.

По-рано днес от МВнР съобщиха, че няма данни за ранени или пострадали български граждани при стрелбата на плажа Бонди в Сидни, Австралия. Външният министър в оставка Георг Георгиев пък написа в социалната мрежа Екс, че "този ужасен акт на насилие срещу еврейската общност трябва да бъде категорично осъден".

Дълбоко съм шокиран от потресаващите кадри от стрелбата по време на празненствата по случай Ханука на плажа Бонди в Австралия. Моите мисли са с всички засегнати и техните семейства, написа още Георгиев.