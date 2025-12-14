Ива Митева: ИТН прекрачи граница, от която няма връщане назад. Няма и път напред

„Бях на последните два протеста. Подтикна ме това, че с тях искахме да покажем, че не сме си избрали това управление и не можем лесно и за дълго да свикнем с него. Подтикна ме това, че виждахме много арогантно управление." Това каза Ива Митева, юрист, два пъти председател на Народното събрание в два парламента, излъчена от „Има такъв народ", в предаването „120 минути" по bTV.

„Хората на този протест показахме, че не искаме да живеем вече в невежество и корумпираност. Искаме да се превърнем от население в народ и не желаем узурпатори на власт", заяви тя.

„Смятам, че ИТН прекрачиха една граница, от която няма връщане назад. Според мен няма и път напред", каза Ива Митева.

„Когато 2021 г. имаше тази огромна енергия на тези хора, които в момента са много гневни, защото се чувстват предадени. Тогава като че ли ние бяхме едни наивници, които мислехме, че можем да променим правилата в казиното. Оказа се обаче, че в казиното няма добродетели. Не са познати ценностите, не е познати честността, достойнството и съвестта. Може би заради това всички се провалихме и затова голяма част напуснахме. Видяхме, че няма какво да правим там", обясни Митева.

„На протеста видях много честни и некорумпирани хора, хора с достойнство. Трябва да говорим повече за чест и достойнство, които като че ли в последно време отсъстват в политическия ни живот", каза Митева.

„Като че ли всичко това се крие още в първите текстове на нашата Конституция. Тя започва с „Ние, народните представители". Виждате това самолюбие и самозабравяне на Народното събрание. Ако погледнете конституцията на Германия, тя започва с достойнството. С неговото зачитане и защита от държавната власт. В конституциите на Испания, Италия, Франция и Чехия първите членове са свързани с изграждането на държавата като социална, правова, демократична, с равнопоставеността между хората. Там някъде сме сбъркали", смята Ива Митева.

„Текстът за служебния кабинет е заимстван от конституциите на Гърция, Италия и Франция. Само че там се забравя нещо и когато народните представители много внимателно са обсъждали всеки един текст от тези конституции и са виждали разликите – накрая оттук са взели малко, оттам са взели малко и в нашия текст не се е получило нищо", посочи още юристът.

„В Гърция и Италия имаме президент, който се избира от Народното събрание. В България президентът и Народното събрание са равнопоставени от гледна точка на това, че отиват на пряк избор. Силата на президента е именно в този пряк избор и затова служебният кабинет е функция на президента и той трябваше да бъде ръководител", обясни Митева.

В този смисъл според нея е било грешка ограничаването на правомощията на държавния кабинет по отношение на назначаването на служебния кабинет.

„В гръцката конституция също е предвиден този вариант, включително и тези консултации, които всеки път, когато стигнем до тях, се чудим защо се правят те. В гръцката конституция имаме раздаване на първи, втори, трети мандат. Ако те не могат да направят кабинет, тогава президентът свиква консултации на всички парламентарни групи, за да може да направят кабинет, излъчен от всички групи", разказа Ива Митева.

„Ако това не успее, тогава той вече възлага – и ето тук е взет председателят на ВКС или Сметната палата – да направи кабинет, но такъв, който е приемлив за всички и който да произведе честни и прозрачни избори", допълни тя.

„При нас е взето само нещо. Виждаме омбудсмана, председателя на парламента, което е пълен абсурд за мен председателят на парламента, когато имаме разделение на властите, и той е начело на законодателната власт ние да го сложим начело и на изпълнителната власт", посочи Ива Митева.

Според нея това показва опита на сриване на властите у нас.