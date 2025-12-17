Еднодневките от екрана срещу отличниците на България. Кои са истинските звезди?

Имаме таланти, които могат да променят индустрии, да създават технологии, да печелят олимпиади и да движат страната напред

В годината, в която България се готви да посрещне еврото и се говори за бъдеще, което изисква ум, стабилност и дисциплина, е странно, че прожекторите често осветяват хора, които от утрешния ден никой няма да помни. Риалити форматите произвеждат “звезди” като фабрика за еднодневки - ярки за миг, шумни за седмица, забравени до следващия рекламен блок.

А през това време България ражда истински таланти, които могат да променят индустрии, да създават технологии, да печелят олимпиади и да носят страната напред. И инициативи като “Отличниците на България” и “Смятай!”, кампанията на “Кауфланд” за влизане в еврозоната показват ясно: дългосрочният успех се гради тихо, методично и с много труд.

Не в студио, а в класна стая. Не с конфликт, а с формули. Не за рейтинг, а за бъдеще.

Поколение след поколение ни пробутват илюзията, че за да бъдеш видим, трябва да влезеш в риалити. Да се караш, да крещиш, да правиш шоу. Да си персонаж, а не личност. И за кратко това работи - социалните мрежи кипват, имената им обикалят интернет. Но после настъпва тишината.

Известността от риалити форматите е като фойерверк - шумен, ярък, ефектен, но трае секунди. А след това остава тъмнина и мирис на изгоряло. Колко от тези “звезди” имат днес успешна кариера извън социалните мрежи и успяха да превърнат телевизионния шум в устойчив успех...

Българските ученици спечелиха 25 медала от престижната Жаутиковска олимпиада по математика, физика и информатика.

Докато истинските таланти не спират да градят. “Отличниците на България” - кампания на Медийната платформа “24 часа”, е доказателство, че можем повече. Млади хора, приети в MIT, Харвард, Кеймбридж, Станфорд – без скандали, без телевизионни битки, без драми. Само с труд, знания и амбиция. Това е сцената, на която България изглежда достойно.

Това са деца, които избират образование вместо временна слава. Които инвестират години, за да станат лекари, математици, инженери, изследователи. Тяхната слава не е за една вечер - тя е капитал за цял живот.

“Смятай!” на “Кауфланд” пък използва темата за еврото, за да даде глас на най-добрите ни млади математици - деца, които печелят медали в Азия, Европа, САЩ. И стават герои на знанието, а не на риалитито. Лица на кампанията са трима от най-добрите млади математици на България. Демира Недева е носител на множество национални и международни отличия, част от няколко национални отбора по математика, а от тази година и стипендиант в университета “Станфорд”.

Деян Божков е носител на специалната награда “Млади таланти” на Института по математика и информатика към БАН и лауреат от международния фестивал “Млади математици”.

Демира Недева (вдясно) е носител на множество национални и международни отличия.

Димана Праматарова е в топ 5 на най-престижната изследователска програма за ученици в света, проведена от Масачузетския технологичен институт (MIT). Тя е и носител на много награди от международни и национални конференции по математика.

Тези млади хора, както и другите като тях не търсят публика, а доказателства. Не аплодисменти, а резултати. И затова успехът им не трае миг. Разликата е простичка - риалити форматите раждат история за следобед, а доброто образование ражда бъдеще.

Има нещо почти тъжно в това, че на национално ниво често говорим повече за участниците в риалити, отколкото за учениците, които печелят международни олимпиади. Риалити форматите създават видимост, но не и принос. Съкращават пътя към известността, но не и към успеха. Произвеждат шум, но не и стойност.

С куп медали се завърнаха българските участнички в Европейска момичешка олимпиада по математика.

От другата страна са истинските лидери на утрешния ден - учениците и студентите, които не искат да бъдат “звезди”, а решават сложни казуси, създават нови технологии и носят българското знаме на места, където думата “успех” има по-висока тежест. Днешните деца гледат. И учат. Ако виждат, че най-голямото признание получава човекът, който крещи най-силно в риалити, те ще искат да бъдат там. Ако виждат, че героите ни са млади математици, физици, лекари, биолози, програмисти - ще искат да бъдат като тях.

Нека даваме сцена на тези, които строят бъдеще, а не на тези, които запълват ефира. Истинските звезди на България са отличниците. Останалото е просто шоу. И не е нужно да престанем да гледаме телевизия. Достатъчно е да поставим реалните таланти в центъра на общественото внимание.