Музикалното училище ще е партньор на Бургас като кандидат за Европейска столица на културата 2032

Музикалното училище "Проф. Панчо Владигеров" става партньор на община Бургас за кандидатурата за Европейска столица на културата 2032.

Бъдещото им взаимодействието по този повод официално бе скрепено с подписите на зам.-кмета на културата Диана Саватева и директора на училището Димитър Маджаров в сградата на Регионалната библиотека "Пейо Яворов".

Кметството и музикалното училище имат ползотворно сътрудничество от години, но сега го доразвиват с нови инициативи. Според документа за партньорство училището ще захранва с изявени ученици културните мероприятия на общината, свързани с кандидатурата за Европейска столица на културата.

"Сигурна съм, че партньорството ни ще даде допълнителен стимул за изява

на младите таланти. На всички културни локации в града имаме нужда от възпитаници на училището", заяви Диана Саватева. И напомни за активната роля на музикалното училище в културния живот на Бургас.

"Амбицията ни е нашите възпитаници да се изявяват на различни сцени. Партньорството между администрацията и училището е важна подкрепа за кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата. Ще продължим да участваме активно във всички инициативи, които представят духа и музикалния потенциал на нашия град", каза Димитър Маджаров, който доскоро бе кадър на общината като директор на Общинското предприятие "Летен театър".

Двете страни са категорични, че новото споразумение обещава

разширяване на съвместните проекти,

повече сцени за младите музиканти и по-активно участие на музикалното училище в инициативите, свързани с кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2032 г.

Бургас официално обяви кандидатурата си тази година и вече усилено работи по нея. В тази връзка бе създадена фондация "Бургас 2032" и се провеждат различни конкурси. Един от тях е за лого и върви в момента.

Обявяване на процедурата по кандидатурата на града от Министерството на културата ще е в началото на 2026 г., след което ще бъде подадена финалната апликационна форма. Целта на общината е да се представи убедително пред европейските комисии за спечелване на доверието им.

Междувременно много институции и изявени бургазлии, дори извън страната - като номинираната за "Оскар" Мария Бакалова, обявиха, че приемат каузата и ще работят за нея.