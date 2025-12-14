Откриха тракийска могила и църква под трасето на газопровод

Важни археологически находки изскочиха по трасето на газопровод край руенското село Трънак. Разкопките се изпълняват от екип с научен ръководител д-р Красимир Велков, директор на Историческия музей в Твърдица, негов заместник е експертът от РИМ-Бургас Константин, Господинов.

Три обекта са открити в средата на котловина в местността Токат тарла във Върбишкия дял на Източна Стара планина. Става въпрос за част от каменна надгробна могила, при която насипът е съставен от ломени камъни, дребни и средни размери. От тях са оформени две линии, които създават две гробни пространства в северния и южния край. В тях са открити човешки кости.

В близост са регистрирани фрагменти от тракийски глинени съдове, датиращи от късножелязната епоха V-I в. пр. Хр.

Другият обект представлява раннохристиянска трикорабна едноабсидна базилика. При градежа е използвана техника опус микстум – редове камъни и пояси от тухли. В абсидата е открит каменен реликварий с кости мощи, вероятно на мъченик или друга канонизирана личност. В южния кораб е намерена част от купел, а при западния вход са разкрити две каменни плочи с надписи на латински.

Археолозите са установили, че преди това базиликата е била тарашена от иманяри. Въпреки това там са открити монети от края на IV-V в., откогато датира и базиликата.

На друго място в района разкопките се натъкнали и на средновековни християнски погребения от X-XI в. Около базиликата са регистрирани 31 гроба, в които погребенията са извършени по християнски обред. В тях са открити лични вещи като обеци, огърлици от стъклени мъниста, гривни.