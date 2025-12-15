От 40 полицаи, помагали на дрогирания убиец Семерджиев, осъдиха само Симона Радева

Прокуратурата изненадващо поиска само условна присъда, но магистратите ѝ дадоха 5 г. затвор

3 г. и 5 месеца след като Георги Семерджиев уби 21-годишната Хариет Стефанович и 26-годишната Христина Дилева при катастрофа на столичния бул. “Черни връх”, съдът наказа с 5 г. затвор бившата полицайка Симона Радева. Тя беше обвинена, че след тежкия инцидент е

съдействала на бившия футболист да се укрие, като му занесла метална стълба

Така той се качил до терасата на апартамента си в столичния кв. “Лозенец”. Семерджиев се качил по този начин, защото при катастрофата, при която джипът му се разполовява на две, ключовете от жилището му изпадат в автомобила, а ситуацията е такава, че едва ли е имал време и възможност да ги търси.

Експертизите показаха, че той е шофирал с над 160 км/ч при ограничение от 50 км/ч, а месец преди да помете младите жени, бил заловен да кара след употреба на метамфетамини. За него стана ясно още, че е санкциониран десетки пъти за различни нарушения на Закона за движение по пътищата. Дори и когато причинява трагедията в центъра на София, той няма книжка, а показва някаква от Швейцария, която е фалшива.

Скандалното в случая с тежкия инцидент бе, че по време на разследването МВР установи близо 40 полицаи, които са му помагали през годините. Цифрата обяви лично тогавашният МВР шеф Иван Демерджиев, но от всички уличени като закрилници единствено Симона Радева от Първо РПУ в София се сдоби с присъда.

През юли 2024 г. прокуратурата я даде на съд по обвинение, че във фаталния 5 юли 2022 г., когато Хариет Стефанович и Христина Дилева са убити на място, тя е съдействала на Семерджиев да се укрие, за да осуети наказателното преследване срещу него. Заради действията си

униформената беше уволнена дисциплинарно

На 20 ноември тази година Софийският районен съд я осъди на 5 години затвор, въпреки че прокурорът по делото Иво Боев поиска условна присъда от 2 г. затвор с 4-годишен изпитателен срок. Представителят на държавното обвинение отчете доброто ѝ процесуално поведение и чистото съдебно минало, но посочи като утежняващо обстоятелство проявеното от нея хладнокръвие при укриването на Семерджиев.

И до днес Радева отрича да е знаела, че Семерджиев е човекът, отговорен за смъртта на двете жени. Данните по разследването обаче сочат друго - във фаталната нощ той ѝ се обадил, за да я помоли да отиде до автомивката му и да вземе стълба, която да занесе пред дома му. Радева тръгнала с личния си автомобил. Знаела местоположението на автомивката, тъй като многократно я посещавала заради приятелските им отношения. Взела стълбата от двама работници и се отправила към адреса на Семерджиев, за да му я остави.

На последното заседание по делото стана ясно, че след като му дала стълбата, с която той се прибрал в апартамента си, се

отправила към мястото на катастрофата

Чак след това се прибрала вкъщи.

Сред доказателствата за вината на Симона Радева са свидетелски показания, кадри от охранителни камери и експертизи. По досъдебното производство срещу нея бяха разпитани общо осемнадесет свидетели. Първият от тях беше майка ѝ Бистра Радева. Тя разказа, че към 5 юли 2022 година, когато се случва катастрофата, дъщеря ѝ е работила в Първо районно управление.

“Изключително добър служител”, описа я майка ѝ в съда и си спомни, че 4 дни след трагедията, причинена от Семерджиев, Симона била разпитвана. Бистра добави още, че никога преди не е чувала името на Георги Семерджиев и впоследствие разбрала, че той е собственик на автомивката, където дъщеря ѝ и други служители на реда миели колите си. Според нея Симона е спирала Семерджиев за проверка, искала му е документи за самоличност и е сваляла регистрационните номера на колата му. За самия инцидент на бул. “Черни връх” Бистра Радева обясни, че дъщеря ѝ е видяла катастрофата и е спряла, за да помогне, без да има ясна представа за обстоятелствата.

По делото срещу полицайката бяха разпитани и нейни колеги. Един от тях бе Иван Чолаков, който охранявал телата на убитите Хариет и Христина. Пред магистратите той разказа, че не е видял Симона Радева на местопроизшествието, но заедно с приятеля ѝ Мирослав Якимов, който също е полицай, посещавали автомивката на Семерджиев в извънработно време. По време на разпита на Иван Чолаков стана ясно, че след катастрофата той също бил уволнен от системата на МВР, защото неведнъж ходил до автомивката на футболиста, с което уронил престижа на вътрешното ведомство.

Приятелят на Радева - Мирослав Якимов, бе споменат на едно от заседанията и от прокуратурата. Според държавното обвинение именно от него Симона научила за катастрофата, тъй като той отишъл на мястото на произшествието по служебна работа. Малко по-късно в същата нощ тя получила обаждане от телефона на Семерджиев с конкретни указания какво да направи и как да му помогне, на което се съгласила. Затова според обвинението Радева е отишла в автомивката с ясно съзнание за действията си.

Друга свидетелка по делото срещу нея също разказа, че я е

виждала на автомивката на осъдения

Симона Радева в съда СНИМКА: Велислав Николов

за смъртта на Христина и Хариет. Пред магистратите жената, която се занимава с продажба на хранителни добавки, си спомни, че се е запознала със Симона в автомивката, където се засекли един-два пъти. Свидетелката заяви, че тогава полицайката била с цивилните си дрехи.

Георги Семерджиев също бе разпитан по делото срещу бившата униформена, но при закрити врата по искане на адвокат Марио Найденов заради разкриване на подробности от личния живот на клиентката му.

Пред съда Семерджиев обяснил, че не помнел Симона да му е носила стълбата, с която се е качил до апартамента си, тъй като бил в шок. Помнел само, че се обадил в автомивката, в която познавал работниците, поискал стълба и служител му я донесъл. Друг спомен, който му е останал, бил, че паднал, докато се изкачвал по нея до жилището си.

На 20 ноември тази година в продължение на близо два часа пред магистратите даде обяснение и Симона Радева. Направи го при закрити врата отново с мотива, че ще разкрие детайли от личния си живот, които не желае да излизат в медиите.

5-годишната ѝ присъда не е окончателна, а нейният адвокат бе категоричен, че ще я оспорват пред Софийския градски съд. В момента Радева е с мярка “подписка” и забрана за напускане на страната.