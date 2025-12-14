С минута мълчание почетоха загиналите в Сидни в столичната синагога

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На церемонията за Ханука присъства и президентът Румен Радев

С минута мълчание и молитва загиналите при престрелката в Сидни бяха почетени в Централната софийска синагога, където днес се състои церемонията по запалване на свещите за Празника на светлината - Ханука.

Най-малко 12 души са загинали, а 30 са ранени при стрелбата на плажа Бонди в Сидни, открита по време на събитие по повод отбелязването на еврейския празник Ханука, съобщи Ройтерс, позовавайки се на австралийските власти.

На церемонията в София присъства президентът Румен Радев и депутати. Президентът Румен Радев се включи в церемонията по запалването на менората за Ханука в Софийската синагога СНИМКА: Йордан Симеонов

Ханука, известен като Празник на светлината, тази година ще бъде отбелязан от 25 декември до 2 януари 2025 г., посочиха от „Шалом". Този осемдневен празник е символ на надежда и вдъхновение, посветен на героичната победа на макабейците през 165 г. пр.н.е. Те не само освобождават Йерусалим, но и възстановяват възможността да почитат единствения Бог според своите традиции.

Със запалване на свещи в Централната софийска синагога беше дадено началото на Ханука. В края на церемонията прозвучаха химните на България и Израел.