Някой в мрежата взривоопасно пусна и страхливо изтри списък с журналисти за "чистене" - сред тях двама от "24 часа"

Власт и опозиция с общо мнение: за Деница Сачева от ГЕРБ-СДС става дума за "класически инструмент за репресия", а съветът на академик Николай Денков бе "демокрацията да се опази от тоталитарни изблици"

Мистериозен списък на журналисти за “отстраняване от ефир” се появи и разпространи бързо в социалните мрежи в събота.

Анонимен потребител с името Stefan Hristov, който се представя като “създател на цифрово съдържание”, публикува списък на 13 известни журналисти, сред тях и двама колеги от спортния отдел на “24 часа” - Едуард Папазян и Георги Банов.

Иначе, за който и да е Stefan Hristov, сред посочените за “чистене” преобладават разпознаваеми лица. От Българската национална телевизия - освен генералния ѝ директор Емил Кошлукову са и Георги Любенов, Иво Никодимов, Поли Златарева, Христина Христова, Бойко Василев, Мая Костадинова, Диана Любенова. В списъка са още Неделина Анева от Нова нюз, Цветанка Ризова от Би Ти Ви и един от външните автори в “24 часа” Евгени Петров.

Скрийншот (стопкадър) на оригиналната публикация, споделена в профила на Деница Сачева от ГЕРБ - СДС.

Дойде време да поискаме ОТСТРАНЯВАНЕ от ефир на “журналистите”, които слугуваха, манипулираха и рецитираха опорки. Време е за чистене”, призовава Stefan Hristov. И приканва хора да допълват имена в списъка през коментарната секция на публикацията. Тя се разпространи светкавично. Двама политици депутати, които иначе са ротивници - Деница Сачева от ГЕРБ-СДС и зам.-председателят на ПП-ДБ академик Николай Денков, опитаха да охладят страстите на анонимния автор, който издава присъди. Свободата на словото не включва правото да сочиш хора и да подканваш тълпата да ги “чисти”, написа Сачева

По-късно същото направи и акад. Николай Денков от ПП-ДБ, според когото дали става въпрос за учители, или за журналисти - призивите за линч и опразване на столчета по списък са призиви за диктатура. И са категорично неприемливи. Истината винаги ще си намира пътя, докато в България демокрацията е жива. Трябва да я опазим от тоталитарни изблици”, призова Денков в социалните мрежи.

“24 часа” се въздържа да разпространява информация за Stefan Hristov, тъй като не е ясно кой стои зад профила. По публикациите му се вижда, че активно следи и споделя дневния ред на опозицията, зададен от коалицията ПП-ДБ, анти-ГЕРБ и ДПС риторика, подкрепя антиправителствените протести, а в международен план - публикациите са проевропейски и антируски.

След реакцията на политици, журналисти и обикновени потребители списъкът обаче вече е изтрит.

Медията ни призовава този, който стои зад профила Stefan Hristov , да се свърже с нас, за да отговори с лицето и гласа си какво го разгневи и какво го изплаши след акцията му в социалните мрежи. Може да остави координати за контакт на телефон 02 942 25 02.

“24 часа” ви предлага днес реакциите журналисти от списъка, а утре - интервю на генералния директор на БНТ Емил Кошлуков.

Цветанка Ризова: Когато те възприемат така, сякаш не си от техните, значи си на мястото си

Водещата на Би Ти Ви Цветанка Ризова

Нито имам представа, нито отговор защо, нито как, нито познавам господата, които са написали списъка. Но това не е първият, в който попадам. Преди е имало други списъци, инфлуенсъри непрекъснато се занимават с мен. Спряла съм да им обръщам внимание. Когато и на едната, и на другата страна нещо не им харесваш, значи всичко е наред. Когато две групи те възприемат така, сякаш не си от техните, значи си си на мястото. Ако се притеснявам от всеки списък, няма да работя това. Още повече че не мога да допусна, че някакъв разумен, интелигентен човек ще се занимава със списъци.

Въобще не приемам насериозно, че трябва да бъдат отстранени журналисти. Някой може да иска да живеем на Марс, трети може да иска да узакони някое престъпление. Всеки си мисли. Той мисли толкова, за колкото е подготвен, пише толкова, колкото може. Отдавна съм в тази професия и съм свикнала да съм в списъци, да бъда посочвана от инфлуенсъри като техен проблем, за което не нося отговорност. Има си други критерии - зрители, аудитория, стойности на тази аудитория. Това е важното.

Георги Любенов: Това е същата арогантност, която хората на площада разобличиха



Водещият по Българската национална телевизия Георги Любенов

Фашизоидно разбиране за свободата на словото и на медиите - това представлява безобразният опит за вкарване на хора в някакъв списък. С какви аргументи се вменява на журналисти и тв водещи, че не задават правилните въпроси, че не обслужват правилните партии? Каква е алтернативата? Създаването на комитет за правилни въпроси? И тези, които не отговарят на условията му - аз очевидно не отговарям, нали съм в списъка - следователно трябва да бъдат заменени.

Впрочем той е и категорична препратка към това, което помним от миналото - има човек, има проблем. Изпълнете списъка, унищожете тези хора и няма проблем. Вероятно това е някаква еуфория на базата на политическата промяна, която се случи, и тя изключва тоталните принципи на професионализъм, на свобода, на медийни стандарти. Списъци с грешни журналисти е нещо, което отвежда България в едни други времена и не знам коя партия би застанала зад такова нещо.

Следя много внимателно “24 часа” и реакциите, които видях - и на Деница Сачева, и на Николай Денков, са в такава посока. Ето те са от две коренно различни сили.

Нашата професия не се изпълнява по волята на партийните секти. Обърканите представи на този трол, направил списъка, показва бездната в разбирането им за журналистика. Това е същата тази арогантност, която хората на площада разобличиха.