Мирчев: Това, което парламентът първо трябва да направи, е удължителният закон за бюджета

След оставката трябва да има със сигурност избори, честни избори. Огромна активност. Много повече граждани, които да гласуват на тях, за да може да се справим с основата задача, която ни даде протестът, а именно разграждане на модела Пеевски", заяви съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев в предаването "120 минути" по bTV.

На първо място това, което парламентът сега трябва да направи, е удължителният закон за бюджета. Той трябва да бъде приет, за да може държавата да продължи да работи по нормален начин и да влезем в еврозоната по нормален начин. Извън бюджета - законопроект за въвеждане на 100% машини за вота. Трябва да се върнем към юли 2021-ва, когато имаше изцяло машинен вот. Тогава броенето беше бързо, измамите бяха минимизирани, заяви Мирчев.

Според него предложението ще бъде подкрепено от всички партии, които имат някакъв инстинкт за политическо самосъхранение. "Хората вече разбраха как се фалшифицират избори. Видяха какво стана в Пазарджик, където Пеевски си напазарува изборите. Хората не искат политиците да бъдат избирано с фалшиви бюлетини", коментира той.

"Отправихме призив към всички хора на протеста да се включат като наблюдатели и застъпници на нашата коалиция, за да гарантираме вота. На второ място има страхотна гражданска платформа "Ти броиш", която ще се включи със наблюдатели на този вот". Така Мирчев коментира предстоящите избори.

И добави: "Ако срещна нарушители на вота, ще се засрамят. Крайно време е ние да имаме много по-твърди действия. До тук беше с приказките. Тези хора разбират само от едно - шамари и юмруци, за да бъде този модел унищожен. Затова сме ние там, за да може тези, които 15 години са пленили тази държава, да бъдат изметени. Да дойдат тези новите, независимо дали са Gen Z-ита.