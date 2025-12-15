Двама с фамилия, започваща с Г, загрявали за служебен премиер, а ДБ на Мирчев все по-близо до Радев

Днес от поведението на първите две политически сили при президента ще е ясно дали ще се бърза, или ще се бави назначаването на временен кабинет

ПП-ДБ искат избори, когато няма преспи и се затопли, а денят е по-дълъг

Кой ще е новият служебен министър-председател и ще забуксува ли процедурата по неговия избор, а така и да се отдалечи датата на изборите, ще се усети още в понеделник.

Румен Радев покани за консултации първите две политически сили ГЕРБ и ПП-ДБ. Те заедно с ДПС през 2023 г. подредиха с промяната на конституцията т.нар. “домова книга” от възможни кандидати за правителствата, които президентът да назначава преди извънредни избори.

Слухове за масови откази за поста от списъка вървят между политическите централи към “Дондуков” 2 и обратно.

Две фамилии с буквата Г обаче се споменават като кандидати, които са склонни да оглавят служебно правителство.

Едното име се харесва силно от ПП-ДБ - Андрей Гюров,

който е май и единственият от списъка, когото те виждат на на разстояние от ГЕРБ и “ДПС -Ново начало”. Сложната ситуация около бившия председател на парламентарната група на “Продължаваме промяната” обаче прави избора му в известен смисъл рискован.

Андрей Гюров

Подуправителят на Българската народна банка, който на 31 декември ще стане точно на 50 г., е в дълъг неплатен отпуск. Причината е, че Управителният съвет на централния трезор го освободи, тъй като “не отговаря на изискванията” за длъжността, а законът за БНБ го призна за “виновен в сериозно нарушение”, което се основава на становище на антикорупционната комисия, че Гюров е участвал без одобрение на УС на БНБ в “Йонтех Инженеринг” ООД и в две неправителствени организации - “Балкански-Паница Институт за научни изследвания” и “Голф-клуб Благоевград”.

Той е отстранен, но не и освободен като подуправител на БНБ.

Гюров обжалва пред ВАС отстраняването си, а върховните съдии пратиха казуса в Съда на ЕС в Люксембург. На 18 ноември 2025 г. съдът на Европейския съюз заседава по него, но решение все още няма.

Ако президентът Радев го избере, той не трябва да напуска и поста си в БНБ, защото депутатите не коригираха закона според инструкциите на ЕЦБ и гуверньорът или подуправителят не са длъжни да подават оставка, ако станат служебен премиер.

Противниците на Гюров вероятно ще поискат Конституционният съд да се произнесе, ако той стане служебен премиер. Там обаче двете дела за т.нар. “домова книга” не стигнаха до категорично решение. Първото беше през 2024-а, като в края на юли съдиите се разделиха 6 на 6 гласа. В края на 2024 г. последва частична смяна в състава на съда и “домовата книга” отново беше внесена в КС. В края на юли съдът отново не стигна до решение, а гласовете се разделиха на 6-3-3.

Докато КС решава възможното ново дело с Гюров, изборите ще дойдат и ще отминат

Юристи лансират и друг вариант за бойкот или забавяне на темпото около избора на министър-председател от страна на Румен Радев. Според промените в конституцията служебното правителство трябва да се закълне пред парламента, който ще работи до изборите и няма да се разпуска. Възможно е обаче да няма кворум за клетвата и така част от бъдещите решения на правителството също да бъдат оспорени в КС.

Преди ремонта в основния закон служебното правителство се заклеваше пред Румен Радев на “Дондуков” 2. С въвеждането на “домовата книга” обаче се отвори поредната “дупка”, защото нямаше ясен текст за клетвата. Радев категорично отказа това да се случва в Гербовата зала, за да се разграничи от избора. Така Главчев бе първият служебен премиер, който се закле пред Народното събрание.

Димитър Главчев бе начело на два служебни кабинета между 9 април 2024 г. и 16 януари 2025 г.

Според непотвърдена информация настоящият шеф на Сметната палата Димитър Главчев бил склонен отново да поеме служебен кабинет,

тъй като имал опита вече да ръководи изпълнителната власт до предсрочни избори. Каква е позицията на ГЕРБ по отношение на Главчев, не е известно.

Все още не е ясно дали ще откажат омбудсмана Велислава Делчева, заместничката ѝ Мария Филипова,

председателката на парламента Рая Назарян, шефът на Сметната палата, заместниците на Главчев в Сметната палата - Маргарита Николова и Силвия Къдрева, шефовете на БНБ Димитър Радев, Петър Чобанов, Радослав Миленков.

За последните трима има и обективно оправдание да останат на своите постове заради влизането на 1 януари 2026 г. на еврото.

Веднага след завъртането на рулетката и преди връчването на мандата е точното време, когато би могло президентът да подаде оставка и да обяви свой политически проект, каза пред Нова нюз говорителят на три негови служебни кабинета Антон Кутев. За външния свят той е приеман като близък до Румен Радев, но според човек от кръга около държавния глава, Кутев има атрактивни, но неверни сценарии.

Така през уикенда различни медийни изяви демонстрираха близост на ДБ с Румен Радев и видима дистанцираност на ПП от държавния глава.

Бойко Борисов също се намеси в политическата мълва. Според лидера на ГЕРБ новата сглобка вече е направена в някой манастир.

Този, който направи нашата, го застреляха. (Борисов има предвид срещите, организирани от Алексей Петров между ГЕРБ и ПП-ДБ). Но да кажат тези на хората с “Възраждане” ли са, с Радев ли са, с “Величие” и са, с МЕЧ ли са, пожела лидерът на ГЕРБ.

От дни отдясно дават ясни знаци, че единствената

червена линия между тях и Радев е външната политика

и войната в Украйна. А допирната точка за бъдеща работа - изчегъртването на Бойко Борисов и Делян Пеевски от властта.

Пръв за това заговори съпреседателят на ДБ Ивайло Мирчев още в четвъртък.

Нямам спомен досега да сме били в един отбор с президента Румен Радев. С него имаме доста сериозни геополитически разминавания на този етап. От друга страна обаче, ние имаме доста автентична битка с тази мафия. От това, което виждам и от желанието на Радев, е той да проведе същата битка, каза Мирчев пред БНТ. В неделя той отказа да коментира евентуален съюз с президента.

Далеч по-краен от своя коалиционен партньор в очакванията е зам.- председателят на “Промяната” акад. Николай Денков.

Говорим за нещо, което е неизвестно. Аз очаквам да се провали грандиозно, ако слезе като лице на партия. Радев е достатъчно разумен, за да знае, че ако поведе партия, светът ще се обърне срещу него. Това, което е абсолютно сигурно, е, че в следващите избори той е наш политически противник, каза Денков.

И за лидера на ДСБ ген. Атанас Атансов също президентът засега е противник заради позицията му за Украйна.

Отношенията на президента с “Промяната” са на приливи и отливи. Връзката помежду им започна през лятото на 2020 г. с вдигнатия юмрук на Радев и изречението “Мутри, вън”, с които той излезе на площада при протестиращите срещу тогавашния премиер Бойко Борисов и главен прокурор Иван Гешев. Тогава се завъртя колелото на новите проекти.

Служебните кабинети на Радев бяха основна “люпилня” на кадри за политиката. А най-успешна реализация до момента са точно “Продължаваме промяната”. Мостът бе акад. Николай Денков. Той бе зам.-министър на образованието в кабинета “Борисов 2”. Подава оставка през 2016 г. в знак на несъгласие с политиката на МОН. Тогава Денков се върна към преподаването. Заедно с Кирил Петков създаде през 2018 г. Център за приложни изследвания и иновации в партньорство със Софийския университет и фондация “Америка за България”. Преди това Петков и Асен Василев вече са разработили харвардските курсове у нас.

Денков се върна в МС като служебен министър на образованието и науката в първия кабинет, назначен от Радев (от 27 януари 2017 до 4 май 2017 г.) начело с проф. Огнян Герджиков.

Политическата мълва носи, че именно ученият е запознал президента с Кирил Петков.

След летящия старт на “Продължаваме промяната” в парламента през 2021 г. и създаването на кабинета “Петков” партията влезе в остър сблъсък с президента заради войната в Украйна. Последва отказът правителството на Петков да плаща газа в рубли и спря договора с “Газпром”.

“Бях първият излъган, когато се доверих на тези хора. Беше грешка, че допуснах да откраднат надеждите ни за промяна. За съжаление, българите получиха лъжа. Ще надживеем тази шарлатания”, отрече се Радев от ПП през 2022-а.

В края на май от ПП-ДБ дори организираха протест срещу Радев и неговоот служебно правителство.

Със сглобката между ГЕРБ и ПП-ДБ обаче нещата стигнаха точката за замръзване с Радев. Малко след съставянето на правителството Денков/Габриел направиха опит да изолират президента от вземането на решения, свързани със сигурността и промените в службите, които намалиха и влиянието му.

Точно по времето на правителството на Денков дойде най-големият удар срещу Радев. На 20 декември 2023 г.

ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС гласуваха конституционните промени, с които

ограничиха избора на служебни кабинети и въведоха “домовата книга”

И докато тогава ПП-ДБ бяха твърдо решени, че правомощията му трябва да се ограничат, то тази година бяха “против”, когато президентът бе лишен от правомощието еднолично да назначава и освобождава ръководителите на службите за сигурност, включително Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) и Държавна агенция “Разузнаване” (ДАР).

Иначе ПП-ДБ се канят в понеделник да помолят президента изборите да са през март, да няма преспи и сняг, а и по възможност денят да е по-дълъг. Сметките показват, че най-ранната възможна дата за нови избори е 1 март, реалистична - средата на месеца, най-далечна - преди Великден.