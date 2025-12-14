Оборудват за близо 200 хил. лв. новите общежития на ЕГ "Иван Вазов" в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ще има много компютърна техника, камери за видеонаблюдение, домакински уреди и спортни съоръжения

Община Пловдив обяви нова обществена поръчка за доставка на оборудване за новите общежития на ЕГ "Иван Вазов". Възложителят е зам.-кметът по строителството Хакъ Сакъбов, а прогнозната стойност е 189 594,72 без ДДС. Парите са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Преди месец просветният министър Красимир Вълчев и кметът на Пловдив откриха напълно обновения кампус. Ремонтирани бяха санитарни възли, интериорните врати, настилките и дограмата. Сградата беше изцяло пребоядисана.

В помещенията на първия етаж са разположени класните стаи и занимални, както и учителска стая. На горните етажи се намират обзаведените жилищни стаи и кабинети за педагози, възпитатели и санитари. За нуждите на учениците са осигурени кухни, дневни, споделени пространства и библиотека. Средствата за обновяването на сградата са близо 6 млн. лв. с ДДС и бяха осигурени отново по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Сега следва новата база да бъде оборудвана изцяло, като е предвидена доставката на много компютърна техника. Общежитието ще разполага със 119 броя преносими компютри, мултимедийни проектори, телевизори и друга модерна техника за нуждите на живеещите ученици.

В кампуса ще бъдат поставени и камери за видеонаблюдение. Също така 35 174 лева без ДДС от цялата прогнозна стойност ще отидат за домакински уреди и спортно оборудване. То включва 67 броя хладилника, 4 микровълнови фурни, тостери, кани, перални и сушилни. Базата ще разполага и с 2 броя велоаргометъра и кростренажори.