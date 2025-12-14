Издирват възрастен мъж от пловдивско село, изчезнал около 2 часа снощи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж на около 80-годишна възраст от пловдивското село Скутаре се издирва, научи "24 часа". Той се казва Иван, в селото го наричат Ваня, и е изчезнал в събота вечер около 2 часа след полунощ.

Към момента близките нямат никаква информация къде се намира, подаден е и сигнал към органите на реда.

Хората в селото се опасяват, че заради възрастта си човекът може да има проблем с ориентацията.

"Ако някой има информация или го е виждал някъде, моля да се свърже с мен на 0889244622! Всяка информация ще ни е от полза! Моля се да го открием жив и здрав", написа кметицата на село Скутаре Катя Тодорова в социалните мрежи.

Дано се намери по-бързо чичо Иван, надяват се местните.