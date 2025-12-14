Слави Трифонов: Направих компромис със себе си в бюджета да има пари за младите лекари (Видео)

Сега бюджетът, срещу който протестираха, падна, няма бюджет и нямат тези пари, заяви лидерът на ИТН

Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих компромис заради протестиращите, каза председателят на "Има такъв народ" (ИТН) Слави Трифонов по време на "Редколегията", излъчена в личния му Фейсбук. С него бяха и депутатите от ИТН Тошко Йорданов, Станислав Балабанов, Драгомир Петров и Александър Вълчев.

"Този бюджет, който беше твърде социален, аз съм изключително десен човек, но трябваше да направя компромис със себе си, когато се правеше бюджета, заради точно такива като тези, които протестираха - млади здрави работници и т.н., за да има пари за тях. Сега бюджетът, срещу който протестираха, падна, няма бюджет и нямат тези пари", коментира Трифонов.

От "Продължаваме промяната - Демократична България" ни мислят за селяни и чалгари, те се мислят за повече. Защо има такива комплексари в една малка държава като България – не мога да отговоря на този въпрос, каза още Трифонов. Той разказа за случка от преди години. Човек го е приближил във фитнеса, без да се представя, но е посочил, че е бил от службите за сигурност преди години и част от екип, който е трябвало да сложи плик с наркотици в колата му, след което да го спрат и да го обвинят, че е наркоман. Човекът му е казал, че тогава началник му е бил Атанас Атанасов (днес депутат от ПП-ДБ). Това е истина. Щяха да ме сготвят, защото тогава Иван Костов ненавиждаше някой да е срещу него. Те са такива типажи, каза още Трифонов.

Според Трифонов няма да има неконтролируема спекула на цените след присъединяването на България в еврозоната, защото има регулаторни органи.

Бюджетът беше провален основно от ПП-ДБ и последствията ще се носят от тях, заяви Тошко Йорданов.

Относно думите си към младите медици по-рано тази година по време на заседание на парламентарната комисия по здравеопазване, Тошко Йорданов каза, че отчита като грешка "интонацията и леко агресивния тон", с който ги е казал. Ще го повторя по смисъл – те не могат да искат да получават по-висока заплата от преподавателя си. Вдигането на тези заплати трябва да е в цялата здравна система, защото медицинските сестри и фелдшерите получават унизителни заплати, а за разлика от тях – те са на терен. В този бюджет те щяха да получат парите, които искат, каза още Йорданов, цитиран от БТА.

Станислав Балабанов показа разпечатана снимка на Кирил Петков от ПП-ДБ, председателят на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, които разговаряха с президента на Украйна Володимир Зеленски в Народното събрание онлайн. Тогава "ДПС-Ново начало" участваха явно в управлението, каза Балабанов и припомни, че трите формации промениха Конституцията.

Те (ПП-ДБ - бел. ред.) казаха, че протестът бил не за бюджета, а срещу модела на управление. Какъв беше моделът на управление преди това? Същият модел, каза Александър Вълчев. Нелогично е да ни обвиняват, че сме срещу протеста, добави депутатът.

Кирил Петков беше този, който търсеше и купуваше депутати, за да остане неговото правителство, а Радостин Василев (лидерът на МЕЧ - бел. ред.) договаряше цената, каза Драгомир Петров. Предстоят избори и се надявам младото поколение да има достатъчно разум, за да направим правилния избор, посочи депутатът.