Григор Димитров вече тренира с бивш №19 в света

Росен Желязков: Дълбоко съм шокиран от бруталната атака в Сидни, България е солидарна

Премиерът в оставка Росен Желязков Снимка: Юлиан Савчев

Дълбоко съм шокиран от бруталната атака по време на честванията на Ханука в Австралия. България е солидарна с австралийския народ и еврейската общност, заявява премиерът в оставка Росен Желязков в платформата "Екс".

Мислите ни са с жертвите, техните семейства и първите реагиращи, добавя Росен Желязков.

Броят на жертвите на нападението на един от най-известните австралийски плажове достигна 16 души, сред тях е и едно дете, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти. Стотици хора се бяха събрали на плажа Бонди в Сидни за събитие за отбелязване на първия ден от еврейския празник Ханука, когато въоръжен нападател откри стрелба срещу тях.

