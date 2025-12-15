Вижте кои улици в столичния квартал "Горна баня" ще бъдат затворени

Забранява се влизането на пътни превозни средства по ул. „Урал" между ул. „Христо Стефчов" и ул. „Планиница" в кв. „Горна баня" от днес до неделя включително, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Променя се маршрутът на автобусите от линия № 260 както следва: от кръстовище ул. „Николай Хрелков" - ул. „Урал", направо по ул. „Николай Хрелков", наляво по ул. „Лотос" до спирка „Метростанция Горна баня" на довозващите линии, наляво по ул. „Лотос", наляво по ул. „Перуника" и надясно по ул. „Каменица" по маршрута до кв. „Горна баня". В обратна посока маршрутът не се променя. Спирка с код 2322 „Хотел Горна баня" се измества на ул. „Каменица", на 40 метра след ул. „Перуника".

От Общината информираха, че днес се отваря за движение новоизграденият участък от бул. „Рожен". От 04:30 часа се въвежда постоянна организация на движението на градския транспорт във връзка с пускането на новоизградения участък от булеварда.