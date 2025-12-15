Започват консултациите на президента Румен Радев с парламентарните групи

Президентът Румен Радев започва днес консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. От 10:00 ч. ще разговаря с ГЕРБ-СДС, а от 11:30 ч. - с "Продължаваме промяната-Демократична България".

След поредните масови протести, премиерът Росен Желязков обяви в четвъртък миналата седмица, че правителството подава оставка. Това стана непосредствено преди парламентът да гласува шестия вот на недоверие към кабинета за провал в икономическата политика. Ден по-късно единодушно Народното събрание прие оставката на министър-председателя.

Според Конституцията, след оставката на кабинета, президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Според основния закон, след консултации президентът възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Когато в седемдневен срок кандидатът не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за премиер.

Ако и в този случай не бъде предложен състав на правителство, отново в седемдневен срок президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател. Когато проучвателният мандат е приключил успешно, президентът предлага на Народното събрание да избере кандидата за министър-председател.

Ако не се постигне съгласие за правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Заявките на политическите сили

Никакъв бюджет повече няма да се гледа от управляващите, заяви председателят на ГЕРБ Бойко Борисов в четвъртък. Няма да се правят и сглобки след бъдещи избори. Според мен тази сглобка даже вече е направена, в друг манастир, коментира Борисов. След днес ще бъдем силна опозиция, ще се постараем да победим на изборите, заяви още Бойко Борисов.

Оставката на кабинета е победа за България, следващата стъпка е честни и свободни избори, заявиха от "Продължаваме промяната - Демократична България".

Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов призова бързо да се придвижи процедурата по връчване на първи, втори и трети мандат за съставяне на правителство, за да се организират избори – „дали в края на зимата, дали в началото на пролетта".

В настоящата ситуация "цялата отговорност е на коалицията "Сорос", имам предвид ПП–ДБ", заяви след оставката председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

От "БСП-Обединена левица" се обявиха за приемането на бюджета за 2026 г. и защита на социалните права на гражданите.

След като няма да има правителство, отговорността не е на нито една от трите партии в управлението оттук нататък, каза Тошко Йорданов от "Има такъв народ".

Нека всеки да поеме своята отговорност за в бъдеще, защото хората от площадите не са били там само няколко дни, те ще ни наблюдават непрекъснато, заяви Хайри Садъков от "Алианс за права и свободи".

От МЕЧ заявиха, че хората очакват избори, които да излъчат мнозинство и то да остави Пеевски и Борисов най-малкото извън управлението.

Краят на нелегитимното управление е начало на борба за съзидание, коментираха от "Величие".