Етническо напрежение в столичен квартал, подпалиха автомобилите на жена

3612

Два автомобила, собственост на млада жена, са били подпалени в столичния квартал „Филиповци“. Подпалването е било предшествано от заплахи като „стават доста нелепи инциденти с пожари, пазете се, оглеждайте се като пресичате, доста дрогирани и пияни шофьори карат напоследък“, съобщи Нова телевизия.

Подпалването е част от етническо напрежение в квартала. Силвия Йорданова определя себе си като активист срещу незаконни постройки на ромското гето във "Филиповци".

„Искаме само да се спазва закона и реда в гетото до квартала ми. В него е пренаселено с над 10 000 незаконно пребиваващи, които строят незаконно, използват питейната вода, направили са огромно бунище и като квартал имаме много проблеми заради тях. Агресират, ако им направиш забележка. Лицата, извършили палежите, са платени, не са тези, които ме заплашват. Предишния ден преди случилото се направихме две статии по повод факта, че кметският наместник е подсъдим, а и има много нарушения във времето. Освен това не сме съгласни ресторант в квартала ни да бъде взет от хора от гетото. Имаме и случаи на побои на детските площадки“, разказа Силвия Йорданова.

Тя е сигнализирала с над 30 жалби на отговорните институции, но резултат няма. Силвия твърди, че от район „Люлин“ пренебрегват поддръжката на „Филиповци“ за сметка на гетото.

Заместник-кметът на район „Люлин“ Георги Гочев обясни, че жалбите срещу незаконното строителство са натрупани във времето. „МВР да предприеме незабавни мерки срещу палежите на автомобили. Незаконните постройки се разрастват през последните 20 години, кметът на района е наредил да спрем това. За сигналите на г-жа Йорданова са започнати преписки. Кварталът няма чак толкова незаконно строителство. За да се реши проблемът, е нужен цялостен ангажимент на държавата и отговорните институции. Не можем да премахнем гетото, както е създадено, трябва да се осигурят жилища на хората“, смята Гочев.

